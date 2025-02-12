Выплаты на детей — кому предоставляют по 7,7 тыс. грн в 2025 году

Человек держит денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2025 году родители новорожденных детей смогут получить денежную компенсацию вместо помощи "Пакет малыша". Это станет возможно, если официально присоединиться к государственной программе по монетизации соответствующей помощи.

Об этом говорится на портале государственных услуг "Дія".

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Подробнее о программе "Пакет малыша"

Как отмечается, в натуральную помощь "Пакет малыша" входит более полусотни качественных детских вещей. В прошлом году Минсоцполитики после консультаций с семьями обновило содержание бэби-бокса, добавив товары, пользующиеся большим спросом (в частности, многоразовые пеленки и некоторые теплые вещи), сократили количество одежды с наименьшим размером.

Однако можно получить деньги вместо помощи. В 2025 году размер денежной компенсации — 7,68 тыс. грн. Он составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет, предусмотренного законом на дату подачи заявления о назначении компенсации стоимости помощи.

Потратить компенсацию можно на покупку товаров для ребенка в 12,5 тыс. учреждений торговли, которые присоединились к программе монетизации "Пакета малыша".

Кто может получить и как оформить помощь

Получить денежную компенсацию могут не только родители. Кроме них, средства предоставляют:

усыновителям;

опекунам;

патронатным воспитателям, которые проживают в Украине вместе с ребенком.

Получить Пакет малыша можно в роддоме после рождения ребенка. Оформить компенсации можно:

в Центре предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания (лично);

в органах социальной защиты населения (по почте).

"Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка", — говорится в сообщении.

За время существования этого проекта (в 2020-2024 годах) более 729 тысяч семей получили 4,7 млрд грн компенсаций.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, что многодетные семьи имеют право на ряд льгот. В частности, можно получить помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также мы писали, что в столице Украины дети из многодетных семей и из числа внутренне перемещенных лиц получат средства от местных властей. Помощь предусмотрена программой "Забота. Навстречу киевлянам".