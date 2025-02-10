Пільги у 2025 році — які права гарантує держава для багатодітних родин

Малолітні діти з дорослими. Фото: Reuters

В Україні багатодітні родини мають право на низку пільг, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб їх отримати, потрібно мати офіційний статус.

Про те, які переваги мають багатодітні сім’ї, повідомляють в уряді.

Читайте також:

Які пільги доступні багатодітним родинам

Як зазначають у Кабінеті міністрів, родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50% знижку на житлово-комунальні послуги, безкоштовні ліки за рецептами та проїзд у громадському транспорті для дітей.

Держава надає щомісячну допомогу у розмірі 2,10 тис. гривень на третю та наступну дитину до шести років.

Надається 50% плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, безоплатне одержання послуг з оздоровлення у державних та комунальних закладах.

Також студентам з багатодітних родин призначають соціальну стипендію та можуть надавати додаткову соціальну і матеріальну допомогу.

Перелік пільг. Джерело: уряд

Крім того, матері, які мають п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть претендувати на пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Як підтвердити статус багатодітної родини

Видають посвідчення багатодітної родини структурні підрозділи районних державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, зокрема Центри надання адміністративних послуг.

Отримати документ може один із батьків за місцем реєстрації упродовж десяти робочих днів після подання необхідних документів.

Зокрема, в уряді надали перелік документів, необхідних для оформлення пільг.

Перелік документів. Джерело: уряд

Раніше ми розповідали, за яких умов багатодітна родина може отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. У деяких випадках сума може сягати 4,3 тис. грн.

Також ми писали, що особи з другою групою інвалідності можуть мати певні пільги. Для їх оформлення громадяни повинні мати відповідне посвідчення.