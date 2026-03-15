Максимальні надходження на рахунки — хто має розкрити Ощаду

Державна фінустанова "Ощадбанк" може запитувати у клієнтів максимальний обсяг фінансових операцій (надходжень) за місяць в рамках вимог законодавства щодо фінмоніторингу. Клієнти мають знати нюанси, як правильно порахувати суму, адже це убезпечить від блокувань рахунку у разі перевищення суми.

Оприлюднення максимального доходу в Ощадбанку

За інформацією банку, клієнти можуть отримувати час від часу повідомлення про надання даних щодо максимального обсягу фінансових операцій (надходжень) на місяць. Там пояснили, що така вимога продиктована постановою правління Національного банку України (НБУ) №110 "Про затвердження змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".

Метою такого документа є вчинення заходів для запобігання відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час воєнного стану.

Банк може запитати у клієнта орієнтовну суму надходжень на всі рахунки та картки.

Як правильно порахувати обсяг операцій в Ощаді

Важливо правильно порахувати суму, оскільки саме це може убезпечити від блокувань рахунку у разі перевищення обсягу надходжень за місяць.

У банку пояснили, що клієнт повинен самостійно визначити максимальний обсяг у національній валюті, який може надійти на всі картки та рахунки сукупно упродовж календарного місяця. Йдеться про такі:

поточні рахунки;

кредитні рахунки;

депозитні рахунки;

рахунки у нацвалюті;

в іноземній валюті.

Згідно з правилами, якщо передбачені надходження в іноземній валюті, то громадянин повинен вказати еквівалентну суму у гривні за чинним курсом НБУ на момент оприлюднення даних.

Водночас під час планування максимальної суми надходжень не потрібно враховувати суми переказів між своїми рахунками, відкритими в Ощадбанку.

Правила актуалізації інформації

Банк може надсилати сповіщення з проханням оновити дані. Така процедура проста й оперативна, однак на неї відводиться місяць. Якщо за цей період не подати актуальні відомості, то клієнту можуть обмежити доступ до послуг банку.

Актуалізувати інформацію дозволено як особисто у відділенні банку, так і дистанційно. Якщо йдеться про застосунок "Мобільний Ощад, то для цього треба зробити лише кілька кроків:

зайти в отримане повідомлення щодо актуалізації даних;

відкрити власний профіль у розділі "Ще";

перечитати інформацію, подану раніше;

підтвердити або доповнити, якщо сталися зміни.

Проте у разі нових паспортних даних — потрібно самостійно прийти у банківське відділення та надати документи для внесення змін.

Періодичність актуалізації даних для кожного є індивідуальною, проте не рідше одного разу протягом п’яти років.

