Операції в терміналах Ощадбанку — як не втратити великі суми коштів

У клієнтів державного "Ощадбанку" можуть виникати проблеми з фінансовими операціями у банкоматах та терміналах під час перебоїв в електропостачанні. Так, один із клієнтів повідомив, що досі чекає на повернення незарахованих коштів через збій пристрою.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення на порталі "Мінфін", де клієнти залишають відгуки про роботу банків.

Проблема з зарахуванням коштів в Ощадбанку

Як зазначається на порталі, клієнт мав намір внести кошти на рахунок через платіжний термінал. Однак під час здійснення такої операції вимкнулася електроенергія, пристрій перезавантажився та показав, що операцію не завершено.

Чоловік відразу звернувся у відділення, де подав заяву, на розгляд якої мало піти 30 днів. Через цей час громадянин звернувся до банку повторно, однак там заявили, що не знаходять заяву серед зареєстрованих.

"Значить, кошти я вніс, але вони не зарахували на картку, я відразу звернувся у відділення і подав заяву. Мені сказали, що банк розглядає протягом 30 днів, я прочитав і постійно дививсь на зарахування коштів. Але пройшло 30 днів 09.02.2026 — 09.03.2026, а результату нуль, я звернувся у відділення і мене шокували, сказали, що моєї заяви не бачать зареєстрованою", — йдеться у повідомленні.

З'ясовувати проблему доручили технічному відділу, однак клієнт вдався до радикальних дій. Він, не чекаючи результатів з'ясування причин у відділенні банку, одразу подав скаргу до Національного банку України (НБУ).

Як діяти у разі втрати коштів у банкоматах

Раніше українцям рекомендували тримати пильність під час операцій у банкоматах чи терміналах самообслуговування, оскільки зберігається висока загроза збою техніки через регулярні та непередбачувані відключення електроенергії.

Громадянам дали інструкцію, як діяти у разі проблем з коштами під час операцій з банківською технікою. За таких обставин необхідно:

Відразу зателефонувати у службу підтримки банку; Записати чи сфотографувати номер пристрою; Встановити точну адресу банкомата; Зазначити, з якої картки було виконано операцію, суму, час; Заблокувати та замінити на нову у разі залишення картки в пристрої.

Що ще треба знати про повернення грошей

Як правило, у разі незарахування коштів механізм повернення коштів є нетривалим, адже інкасація банкоматів здійснюється раз на тиждень. У разі виявлення надлишку можна чекати на повернення за лічені дні.

Однак, якщо кошти були втрачені з іншої фінустанови, то громадянин має подати заяву до банку за інструкцією та регламентом. На це відводять від 5 до 30 днів і більше. Максимально процедура може зайняти 180 діб.

Для зниження ризику втрати коштів у терміналах чи банкоматах треба дотримуватися таких правил:

уникати операцій у незнайомих банкоматах;

знімати кошти у тому банкоматі фінустанови, що випустила картку;

бажано виконувати операції всередині приміщення;

уникати зняття великих сум грошей.

Раніше ми писали, які є проблеми в одержанні "Карток киянина" в Ощадбанку. Оформлення пластикових носіїв неможливе через підприємство, що займається їх виготовленням.

Ще ми повідомляли, що в Ощадбанку можуть обмежувати доступ до рахунків з пенсійними коштами, зокрема, в рамках дії закону про фінансовий моніторинг. Деякі українці розповідають, що не можуть вільно оперувати власними грошима через перевірки.