Ощадбанк дав пояснення щодо деяких рахунків — у кого проблеми з відкриттям

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про правила у 2026 році щодо відкриття рахунків для отримання допомоги, тим, хто переїхав. Українцям уточнили, що місце прив'язане до тих відділень, де були оформлені дані з боку Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться у повідомленні Ощадбанку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Які проблеми з рахунками мають клієнти Ощадбанку

Деякі громадяни просять пояснити, коли виникне можливість відкриття рахунків для отримання держдопомоги в іншій області, відмінній від місця реєстрації.

Громадяни, які проживають під час війни за іншими адресами, не можуть оформити деякі нові соцвиплати. Для цього їм радять їхати в ті відділення областей, де проживали раніше. Йдеться про необхідність запровадження можливості переведення рахунку в іншу область.

"Коли вирішиться питання щодо відкриття рахунків та отримання карток в іншій області?", — зазначається у повідомлені.

Пояснення Ощадбанку щодо рахунків

Представник Ощадбанку повідомив, що наразі можливості отримання карти в іншій області немає. Для цього клієнту необхідно буде звернутися до Пенсійного фонду для внесення змін до заявки на отримання допомоги.

У фінустанові вже працюють над змінами, що дадуть змогу відкривати та отримувати карту в будь-якій області без додаткового звернення до ПФУ. Нині такого механізму ще немає.

У банку наголосили, що, згідно з правилами, рахунок відкривається Ощадбанком тільки в тій області, яку вказує Пенсійний фонд.

"Щодо доведеної раніше інформації, то для можливості отримання карти в іншій області клієнту потрібно буде звертатися до ПФУ і вносити зміни до заявки на отримання допомоги. В той же час, банк працює над механізмом, що дозволить відкривати та отримувати карту в будь-якій області без звернення до ПФУ. Оскільки такий механізм ще не розроблено, то жодних термінів повідомити ми не можемо. Рахунок відкривається Ощадбанком в тій області, яку вказує ПФУ", — йдеться у повідомленні.

Нові спецрахунки в Ощадбанку

За даними банківської фінустанови, Ощадбанк почав відкривати спеціальні рахунки для зарахування нової допомоги для українських родин на дітей. Держбанк є уповноваженим для здійснення нарахування виплат у 2026 році. Очікується, що згодом скористатись послугою з отримання соцвиплат можна буде за допомогою "Дії".

Згідно з правилами, надання грошової допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, а також інших виплат відбувається тільки на рахунки зі спеціальним режимом використання "Дія.Картка".

З таких карток забороняється знімати готівку або здійснювати перекази на інші рахунки. Розрахунки будуть можливі тільки у безготівковій формі на рахунки закладів, торгових точок чи аптек.

Така допомога вважається цільовою, тому кошти з картки з особливим режимом використання дозволяється використовувати тільки на товари з визначених списків.

