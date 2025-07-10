Выплаты до 54 тыс. грн — кому и где доступна денежная помощь

Украинцы могут получить до 54 тыс. грн помощи — подробности
В июле 2025 года для украинских граждан доступна программа помощи, в рамках которой можно получить средства на расширение и восстановление бизнеса. Заявки могут подавать жители в Хмельницкой области.
Об этом информирует пресс-служба Хмельницкого областного центра занятости в Facebook.
Условия программы помощи для бизнеса
Как отмечается, реализует проект общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" в партнерстве с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине Welthungerhilfe и Concern Worldwide).
К участию в конкурсном отборе на получение микрогрантов приглашают предпринимателей из Хмельницкой и Красиловской громад: как действующих — для расширения и восстановления, так и начинающих — для создания собственного дела.
Среди требований к кандидатам:
- у заявителей должны быть планы начать бизнес в двух вышеуказанных громадах;
- есть навыки или опыт в соответствующей сфере;
- относятся к одной из категорий уязвимостей.
Преимущество в программе предоставят таким категориям граждан:
- вынужденным переселенцам (ВПЛ);
- одиноким родителям/матерям;
- домохозяйствам, в которых есть беременная женщина и/или младенец (до шести месяцев);
- домохозяйствам, пострадавшим от войны (потеря или ранение члена семьи, потеря или повреждение имущества и т.д.);
- многодетным семьям (трое и более детей);
- людям с инвалидностью или домохозяйствам, в составе которого есть человек с инвалидностью;
- ветеранам войны;
- семьям военнослужащих, чьи мужья/жены пропали без вести, и статус которых остается неизвестным;
- домохозяйствам с низким уровнем дохода.
Однако официальная регистрация бизнеса не является обязательным условием для участия в программе.
Граждане смогут получить на создание или развитие дела гранты до 54 тысяч гривен.
Как подать заявку на участие в программе
По словам организаторов, отбор будет происходить на конкурсной основе. Граждане должны заполнить специальную форму.
Конечный срок подачи заявки: 28 июля 2025 года (включительно).
Среди этапов отбора:
- проверка на соответствие критериям;
- верификационный визит представителей организации к потенциальному участнику проекта, подготовка презентации и плана расходов;
- принятие решения оценочным комитетом, в который входят представители JERU и "Гендерного совета".
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