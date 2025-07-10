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Главная Финансы Украинцы могут получить до 54 тыс. грн помощи — подробности

Украинцы могут получить до 54 тыс. грн помощи — подробности

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:00
Выплаты до 54 тыс. грн — кому и где доступна денежная помощь
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года для украинских граждан доступна программа помощи, в рамках которой можно получить средства на расширение и восстановление бизнеса. Заявки могут подавать жители в Хмельницкой области.

Об этом информирует пресс-служба Хмельницкого областного центра занятости в Facebook.

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Условия программы помощи для бизнеса

Как отмечается, реализует проект общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" в партнерстве с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине Welthungerhilfe и Concern Worldwide).

К участию в конкурсном отборе на получение микрогрантов приглашают предпринимателей из Хмельницкой и Красиловской громад: как действующих — для расширения и восстановления, так и начинающих — для создания собственного дела.

Среди требований к кандидатам:

  • у заявителей должны быть планы начать бизнес в двух вышеуказанных громадах;
  • есть навыки или опыт в соответствующей сфере;
  • относятся к одной из категорий уязвимостей.

Преимущество в программе предоставят таким категориям граждан:

  • вынужденным переселенцам (ВПЛ);
  • одиноким родителям/матерям;
  • домохозяйствам, в которых есть беременная женщина и/или младенец (до шести месяцев);
  • домохозяйствам, пострадавшим от войны (потеря или ранение члена семьи, потеря или повреждение имущества и т.д.);
  • многодетным семьям (трое и более детей);
  • людям с инвалидностью или домохозяйствам, в составе которого есть человек с инвалидностью;
  • ветеранам войны;
  • семьям военнослужащих, чьи мужья/жены пропали без вести, и статус которых остается неизвестным;
  • домохозяйствам с низким уровнем дохода.

Однако официальная регистрация бизнеса не является обязательным условием для участия в программе.

Граждане смогут получить на создание или развитие дела гранты до 54 тысяч гривен.

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Объявление. Источник: Центр занятости в Хмельницком

Как подать заявку на участие в программе

По словам организаторов, отбор будет происходить на конкурсной основе. Граждане должны заполнить специальную форму.

Конечный срок подачи заявки: 28 июля 2025 года (включительно).

Среди этапов отбора:

  • проверка на соответствие критериям;
  • верификационный визит представителей организации к потенциальному участнику проекта, подготовка презентации и плана расходов;
  • принятие решения оценочным комитетом, в который входят представители JERU и "Гендерного совета".

Ранее мы писали, что в Днепре есть возможность зарегистрироваться на денежную помощь от БФ "Каритас Донецк". Согласно программе, предусматривается два вида поддержки.

Также мы сообщали, что в одном из регионов граждане могут получить средства от Агентства ООН по делам беженцев. Оно принимает заявки на денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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