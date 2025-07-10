Выплаты до 54 тыс. грн — кому и где доступна денежная помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2025 года для украинских граждан доступна программа помощи, в рамках которой можно получить средства на расширение и восстановление бизнеса. Заявки могут подавать жители в Хмельницкой области.

Об этом информирует пресс-служба Хмельницкого областного центра занятости в Facebook.

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Условия программы помощи для бизнеса

Как отмечается, реализует проект общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" в партнерстве с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине Welthungerhilfe и Concern Worldwide).

К участию в конкурсном отборе на получение микрогрантов приглашают предпринимателей из Хмельницкой и Красиловской громад: как действующих — для расширения и восстановления, так и начинающих — для создания собственного дела.

Среди требований к кандидатам:

у заявителей должны быть планы начать бизнес в двух вышеуказанных громадах;

есть навыки или опыт в соответствующей сфере;

относятся к одной из категорий уязвимостей.

Преимущество в программе предоставят таким категориям граждан:

вынужденным переселенцам (ВПЛ);

одиноким родителям/матерям;

домохозяйствам, в которых есть беременная женщина и/или младенец (до шести месяцев);

домохозяйствам, пострадавшим от войны (потеря или ранение члена семьи, потеря или повреждение имущества и т.д.);

многодетным семьям (трое и более детей);

людям с инвалидностью или домохозяйствам, в составе которого есть человек с инвалидностью;

ветеранам войны;

семьям военнослужащих, чьи мужья/жены пропали без вести, и статус которых остается неизвестным;

домохозяйствам с низким уровнем дохода.

Однако официальная регистрация бизнеса не является обязательным условием для участия в программе.

Граждане смогут получить на создание или развитие дела гранты до 54 тысяч гривен.



Объявление. Источник: Центр занятости в Хмельницком

Как подать заявку на участие в программе

По словам организаторов, отбор будет происходить на конкурсной основе. Граждане должны заполнить специальную форму.

Конечный срок подачи заявки: 28 июля 2025 года (включительно).

Среди этапов отбора:

проверка на соответствие критериям;

верификационный визит представителей организации к потенциальному участнику проекта, подготовка презентации и плана расходов;

принятие решения оценочным комитетом, в который входят представители JERU и "Гендерного совета".

Ранее мы писали, что в Днепре есть возможность зарегистрироваться на денежную помощь от БФ "Каритас Донецк". Согласно программе, предусматривается два вида поддержки.

Также мы сообщали, что в одном из регионов граждане могут получить средства от Агентства ООН по делам беженцев. Оно принимает заявки на денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн.