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Головна Фінанси Українці можуть отримати до 12 тис. доларів допомоги — деталі

Українці можуть отримати до 12 тис. доларів допомоги — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 11:00
Виплати до 12 тис. доларів — хто і де з українців може отримати у 2025 році
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 27 липня 2025 року українські громадяни можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги до 500 тис. грн (11,9 тис. доларів). Йдеться про виплати в рамках реалізації програми "Роби своє з Horeca Masters". 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру МХП-Оріль-Лідер у Facebook.

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Умови грантової програми з виплатами до 500 тис. грн

Як зазначається, благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з маркою Kurator реалізують другий сезон грантової програми для підприємців у сфері громадського харчування "Роби своє з Horeca Masters".

Відповідні виплати передбачені для тих, хто хотів би придбати нове обладнання, фудтрак, ресторан чи пекарню.

Долучитися до програми можуть підприємці, які мають заклади харчування. А саме:

  • власники та керівники закладів форматів Street & Casual Food (фудтраки, кав’ярні, пекарні), Middle Segment (ресторани, кафе, dark kitchen, заклади в готелях);
  • представники малого та середнього бізнесу.

Згідно з умовами програми, взяти участь у конкурсі можуть громадяни з усієї України, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій.

Переможцям обіцяють гранти у розмірі від 250 тис. до 500 тис. грн. Водночас загальний фінансовий фонд програми становить 2,5 млн грн. Тобто загалом оберуть до чотирьох переможців.

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Оголошення. Джерело: МХП-Оріль-Лідер

Як взяти участь у грантовій програмі

Представники бізнесу, які бажають долучитися до програми "Роби своє з Horeca Masters", мають заповнити спеціальну форму на офіційному сайті.

Кінцева дата прийому заявок — до 27 липня 2025 року (до 18:00). Водночас результати будуть оголошені 4 вересня.

"Після подачі заявки учасники матимуть можливість пройти безкоштовні консультаційні вебінари, які допоможуть якісно оформити свої бізнес-ідеї", — додали організатори.

Раніше ми писали, що УВКБ ООН у липні 2025 року реєструє громадян на надання фіндопомоги в одній з областей. Йдеться про виплату 3,6 тис. грн протягом трьох місяців. 

Також ми повідомляли, що у Миколаєві діє грантова програма з підтримки бізнесу. Її учасники можуть отримати фінансову допомогу до 124 тис. грн. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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