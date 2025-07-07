Виплати до 12 тис. доларів — хто і де з українців може отримати у 2025 році

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 27 липня 2025 року українські громадяни можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги до 500 тис. грн (11,9 тис. доларів). Йдеться про виплати в рамках реалізації програми "Роби своє з Horeca Masters".

Про це йдеться у повідомленні пресцентру МХП-Оріль-Лідер у Facebook.

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Умови грантової програми з виплатами до 500 тис. грн

Як зазначається, благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з маркою Kurator реалізують другий сезон грантової програми для підприємців у сфері громадського харчування "Роби своє з Horeca Masters".

Відповідні виплати передбачені для тих, хто хотів би придбати нове обладнання, фудтрак, ресторан чи пекарню.

Долучитися до програми можуть підприємці, які мають заклади харчування. А саме:

власники та керівники закладів форматів Street & Casual Food (фудтраки, кав’ярні, пекарні), Middle Segment (ресторани, кафе, dark kitchen, заклади в готелях);

представники малого та середнього бізнесу.

Згідно з умовами програми, взяти участь у конкурсі можуть громадяни з усієї України, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій.

Переможцям обіцяють гранти у розмірі від 250 тис. до 500 тис. грн. Водночас загальний фінансовий фонд програми становить 2,5 млн грн. Тобто загалом оберуть до чотирьох переможців.

Оголошення. Джерело: МХП-Оріль-Лідер

Як взяти участь у грантовій програмі

Представники бізнесу, які бажають долучитися до програми "Роби своє з Horeca Masters", мають заповнити спеціальну форму на офіційному сайті.

Кінцева дата прийому заявок — до 27 липня 2025 року (до 18:00). Водночас результати будуть оголошені 4 вересня.

"Після подачі заявки учасники матимуть можливість пройти безкоштовні консультаційні вебінари, які допоможуть якісно оформити свої бізнес-ідеї", — додали організатори.

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