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Главная Финансы Украинцы могут получить до 12 тыс. долларов помощи — детали

Украинцы могут получить до 12 тыс. долларов помощи — детали

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 11:00
Выплаты до 12 тыс. долларов — кто и где из украинцев может получить в 2025 году
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 27 июля 2025 года украинские граждане могут подавать заявки на получение денежной помощи до 500 тыс. грн (11,9 тыс. долларов). Речь идет о выплатах в рамках реализации программы "Делай свое с Horeca Masters".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра МХП-Орель-Лидер в Facebook.

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Условия грантовой программы с выплатами до 500 тыс. грн

Как отмечается, благотворительный фонд "МХП-Общине" совместно с маркой Kurator реализуют второй сезон грантовой программы для предпринимателей в сфере общественного питания "Делай свое с Horeca Masters".

Соответствующие выплаты предусмотрены для тех, кто хотел бы приобрести новое оборудование, фудтрак, ресторан или пекарню.

Приобщиться к программе могут предприниматели, которые имеют заведения питания. А именно:

  • владельцы и руководители заведений форматов Street & Casual Food (фудтраки, кафе, пекарни), Middle Segment (рестораны, кафе, dark kitchen, заведения в гостиницах);
  • представители малого и среднего бизнеса.

Согласно условиям программы, принять участие в конкурсе могут граждане со всей Украины, кроме оккупированных территорий и зон активных боевых действий.

Победителям обещают гранты в размере от 250 тыс. до 500 тыс. грн. В то же время общий финансовый фонд программы составляет 2,5 млн грн. То есть в целом выберут до четырех победителей.

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Объявление. Источник: МХП-Орель-Лидер

Как принять участие в грантовой программе

Представители бизнеса, желающие присоединиться к программе "Делай свое с Horeca Masters", должны заполнить специальную форму на официальном сайте.

Конечная дата приема заявок — до 27 июля 2025 года (до 18:00). В то же время результаты будут объявлены 4 сентября.

"После подачи заявки участники смогут пройти бесплатные консультационные вебинары, которые помогут качественно оформить свои бизнес-идеи", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что УВКБ ООН в июле 2025 года регистрирует граждан на предоставление финпомощи в одной из областей. Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.

Также мы сообщали, что в Николаеве действует грантовая программа по поддержке бизнеса. Ее участники могут получить финансовую помощь до 124 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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