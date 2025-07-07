Виплати від УВКБ ООН — де і хто може зареєструватися на допомогу у липні

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у липні 2025 року приймає заявки на грошову допомогу в одному з українських регіонів. Через обмежене фінансування допомогу на тримісячний період надають тільки тим, хто цього дійсно потребує.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Організація відкрила реєстрацію у програмі фіндопомоги на 8 липня у місті Конотоп Сумської області. Також цього місяця прийматиме заявки на допомогу в інших містах області, що межує з РФ та потерпає від обстрілів.

Виплати будуть доступні тільки двом категоріям громадян, на життя яких вплинула повномасштабна війна. Йдеться про:

внутрішньо переміщених осіб, які не мали таких виплат від інших організацій за останні три місяці, які перемістилися не більш ніж пів року тому;

переселенців, які повернулись з іншого регіону за попередні шість місяців, і які не отримували кошти міжнародної допомоги за останні три місяці;

для громадян, які повернулись додому після виїзду за кордон, та не мали виплат за останні три місяці.

Також організатори звертатимуть увагу на наступні критерії вразливості:

у громадян поганий фінансовий стан, де доходи не перевищують 5,4 тис. грн на одну особу за місяць;

неповна родина, де є діти до 18 років чи особи похилого віку від 55 років;

громадяни похилого віку самостійно виховують неповнолітніх дітей;

у родині є особи, у яких діагностовані тяжкі хвороби/інвалідність.

Сума допомоги та як долучитися до програми допомоги

Кожному із заявників, що мають низькі доходи, нададуть по 3,6 тис. грн. Виплата покриватиме тримісячний період, однак надійде на рахунок одним траншем у сумі 10,8 тис. грн. Розмір допомоги розрахований на основі мінімального споживчого кошика.

Подати заявку в електронну чергу на допомогу 8 липня 2025 року у м. Конотоп (Конотопська ТГ), за умовами програми від УВКБ ООН, можна за номером телефону пункту збору даних у м. Суми — 063 182 68 38.

Після чого заявнику автоматично нададуть відповідний номер у черзі та запросять в офіс за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24.

Раніше ми писали про те, що міжнародна організація Данії реалізує програму, покликану відновити малий та середній бізнес у Херсонській області. В її рамках можна отримати до 5 тис. доларів.

Також повідомлялося про те, що деякі громадяни можуть отримати гранти до 124 тис. гривень. Кошти доступні у Миколаєві в рамках програми з підтримки підприємництва.