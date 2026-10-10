Державна допомога українцям: де знайти виплати та пільги

Люди гріють руки на батареї. Фото: УНІАН

В Україні запрацював єдиний державний портал "єОпора", де зібрали програми фінансової підтримки населення, громад і бізнесу напередодні зими. Українці можуть перевірити, які виплати, субсидії, пільги та пільгові кредити доступні в їхньому регіоні, а також знайти рекомендації для підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

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Як знайти виплати та субсидії на сайті "єОпора"

Новий ресурс створили, щоб українцям було простіше знаходити державні та регіональні програми підтримки. Інформацію на порталі систематизували за категоріями отримувачів, потребами та регіоном проживання.

Щоб знайти відповідну програму, потрібно:

Перейти на сайт "єОпора" та натиснути кнопку "Зимова підтримка". У розділі "Хто ви?" вибрати відповідну категорію: приватна особа, родина з дітьми, людина з вразливої категорії населення, представник ОСББ або бізнесу. У блоці "З чим допомогти?" зазначити, яка саме підтримка потрібна. Вибрати свій регіон за допомогою фільтра та переглянути доступні програми.

Таким чином, користувачі можуть швидше зорієнтуватися в доступних видах допомоги й перейти до офіційної інформації про умови участі.

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Які виплати та пільги зібрали на порталі

На сайті представлені різні програми підтримки, зокрема для домогосподарств, які готуються до опалювального сезону.

Серед них:

19 400 гривень на зиму — одноразова грошова допомога для визначених вразливих домогосподарств у прифронтових регіонах.

Житлова субсидія — державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг і твердого палива. Її розмір залежить від доходів домогосподарства та інших передбачених умов.

Пільги на комунальні послуги — підтримка для визначених категорій громадян, зокрема учасників бойових дій, військовослужбовців, людей з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих.

Кредити до 600 тисяч гривень під 0–7% — фінансування придбання та встановлення енергообладнання для приватних будинків.

Гранти від 100 до 300 тисяч гривень — програма "СвітлоДІМ" для ОСББ, житлових кооперативів та управителів багатоквартирних будинків на придбання обладнання для енергонезалежності.

Окремо на порталі зібрали інформацію про енергонезалежний інтернет і фінансові інструменти для підприємців, які планують придбати генераційне обладнання або когенераційні установки.

Чи всім українцям доступні ці виплати

Наявність програми на порталі не означає, що гроші автоматично нарахують кожному відвідувачу сайту. Для кожного виду підтримки діють власні вимоги до отримувачів, а деякі програми доступні лише в окремих регіонах.

Наприклад, одноразову допомогу в розмірі 19 400 гривень передбачили для визначених вразливих домогосподарств на прифронтових територіях. Натомість житлову субсидію призначають з урахуванням доходів сім'ї та інших обставин, які впливають на право отримувати державну допомогу.

Тому перед поданням заяви варто перевірити критерії участі, строки реєстрації, необхідні документи та установу, яка відповідає за конкретну програму. Якщо на порталі наведена лише інформація про підтримку, порядок її оформлення слід уточнювати в органі або установі, що реалізує відповідну ініціативу.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що гаряча вода та опалення можуть стати причиною переплат за комунальні послуги. Споживачам варто перевіряти нарахування у платіжках і стежити за правильністю розрахунків. Це допоможе вчасно помітити помилки та не витрачати зайві гроші.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати 19 400 грн грошової допомоги на зиму від Європейського Союзу. Виплати передбачені для визначених категорій вразливих домогосподарств, які відповідають умовам програми. Перед поданням заявки важливо перевірити вимоги до отримувачів і доступність допомоги у своєму регіоні.