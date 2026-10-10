Государственная помощь украинцам: где найти выплаты и льготы

Люди греют руки у батареи. Фото: УНИАН

В Украине запущен единый государственный портал "єОпора", на котором собраны программы финансовой поддержки населения, общин и бизнеса в преддверии зимы. Украинцы могут проверить, какие выплаты, субсидии, льготы и льготные кредиты доступны в их регионе, а также найти рекомендации по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал.

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Как найти выплаты и субсидии на сайте "єОпора"

Новый ресурс был создан, чтобы украинцам было проще находить государственные и региональные программы поддержки. Информация на портале систематизирована по категориям получателей, потребностям и региону проживания.

Чтобы найти подходящую программу, нужно:

Перейти на сайт "єОпора" и нажать кнопку "Зимняя поддержка". В разделе "Кто вы?" выбрать соответствующую категорию: частное лицо, семья с детьми, человек из уязвимой категории населения, представитель ОСМД или бизнеса. В блоке "Чем помочь?" указать, какая именно поддержка требуется. Выбрать свой регион с помощью фильтра и просмотреть доступные программы.

Таким образом, пользователи могут быстрее сориентироваться в доступных видах помощи и перейти к официальной информации об условиях участия.

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Какие выплаты и льготы собраны на портале

На сайте представлены различные программы поддержки, в частности для домохозяйств, готовящихся к отопительному сезону.

Среди них:

19 400 гривен на зиму — единовременная денежная помощь для определенных уязвимых домохозяйств в прифронтовых регионах.

Жилищная субсидия — государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива. Ее размер зависит от доходов домохозяйства и других предусмотренных условий.

Льготы на коммунальные услуги — поддержка для определенных категорий граждан, в частности участников боевых действий, военнослужащих, людей с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших.

Кредиты до 600 тысяч гривен под 0–7% — финансирование приобретения и установки энергооборудования для частных домов.

Гранты от 100 до 300 тысяч гривен — программа "СветДом" для ОСМД, жилищных кооперативов и управляющих многоквартирных домов на приобретение оборудования для энергонезависимости.

Отдельно на портале собрана информация об энергонезависимом интернете и финансовых инструментах для предпринимателей, планирующих приобрести генерационное оборудование или когенерационные установки.

Доступны ли эти выплаты всем украинцам

Наличие программы на портале не означает, что деньги автоматически начислятся каждому посетителю сайта. Для каждого вида поддержки действуют свои требования к получателям, а некоторые программы доступны только в отдельных регионах.

Например, единовременная помощь в размере 19 400 гривен предусмотрена для определенных уязвимых домохозяйств на прифронтовых территориях. В свою очередь, жилищную субсидию назначают с учётом доходов семьи и других обстоятельств, влияющих на право получения государственной помощи.

Поэтому перед подачей заявления стоит проверить критерии участия, сроки регистрации, необходимые документы и учреждение, отвечающее за конкретную программу. Если на портале приведена только информация о поддержке, порядок ее оформления следует уточнять в органе или учреждении, реализующем соответствующую инициативу.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что горячая вода и отопление могут стать причиной переплат за коммунальные услуги. Потребителям стоит проверять начисления в счетах и следить за правильностью расчетов. Это поможет вовремя заметить ошибки и не тратить лишние деньги.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить 19 400 грн денежной помощи на зиму от Европейского Союза. Выплаты предусмотрены для определенных категорий уязвимых домохозяйств, соответствующих условиям программы. Перед подачей заявки важно проверить требования к получателям и доступность помощи в своём регионе.