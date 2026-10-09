Виплати від УВКБ ООН: де малозабезпеченим родинам гарантують 12 300 грн

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновило реєстрацію на надання грошової допомоги у низці громад Черкаської області. Звернутися за виплатами можуть біженці та внутрішні переселенці. Пріоритет матимуть громадяни, які належать до соціально-економічно вразливих категорій населення.

Про те, де можна буде подати заявки на виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Умови програми допомоги від УВКБ ООН

Згідно з повідомленням організації, звернутися за оформленням грошової допомоги від УВКБ ООН зможуть чотири категорії громадян. А саме:

Перша категорія: Домогосподарства, які перемістились за останні 45 днів через загрози для життя, обстріли чи примусову евакуацію.

Друга категорія: Домогосподарства з переміщенням у період від 46 днів до шести місяців через загрози для життя, атаки чи обов'язкову евакуацію.

Третя категорія: Домогосподарства, які повернулися з-за кордону в Україну після вийзду через воєнні дії (з 24 лютого 2022 року) не раніше ніж три місяці тому та не пізніше ніж один рік тому.

Четверта категорія: Домогосподарства, які повернулися на місця постійного проживання після вимушеного виїзду в інші регіони, не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому.

Для всіх вищезазначених категорій діють такі вимоги:

Дохід не вище до 8 300 грн на кожного в родині за місяць;

Близькість оселі до лінії фронту;

Погані умови проживання;

Наявність категорії вразливості (пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені).

Залежно від обставин нададуть 10 800 грн або 12 300 грн.

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Де поновився запис на допомогу

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відновило реєстрацію на надання грошової допомоги у таких громадах Черкаської області:

Черкаси;

Сміла;

Золотоноша;

Драбів;

Чорнобай;

Шпола;

Канів;

Чигирин;

Кам'янка.

Як подати заявку на грошову допомогу

Для попереднього запису на виплати від УВКБ необхідно заповнити спеціальну форму.

Після чого організатори запросять на прийом тих заявників, які попередньо відповідатимуть умовам та критеріям програми допомоги. У телефонному режимі повідомлять про день та час.

"Шановні підписники, запис в електронну чергу відновлено! Прийом буде відбуватися за попереднім записом. Після запису в електронну чергу необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що восени УВКБ ООН прйимає заявки також від біженців та переселенців в Івано-франківській області. Згідно з програмою, кожен може отримати до 12 300 грн. Зокрема, ключовим пріоритетом наділені українці, які належать до вразливих груп.

Ще Новини.LIVE писали про те, що громадяни можуть отримати 19 400 грн на зиму на тверде паливо восени. Грошову допомогу надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Допомога доступна для мешканців Чернігівського регіону. Надання виплат передбачене для вразливих категорій населення.