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Допомога у 114 тис. грн — Мінренітеграції закликає українців подавати заявки

20 серпня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — як отримати грант у 114 тис. грн на бізнес
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість деяким українцям отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.

Про це йдеться у повідомленні Мінренітеграції, що посилається на портал "Дія.Бізнес".

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Хто може взяти участь у грантовому конкурсі

Як зазначають у відомстві, грантовий конкурс оголосила швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation. Кошти надають на започаткування чи відновлення підприємницької діяльності. Отримати гроші можуть дві категорії населення:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • громадяни, які постраждали від війни.

Також конкурс проводять тільки у двох регіонах. Так, до участі запрошують підприємців, які провадять діяльність:

  • у Харківській;
  • у Дніпропетровській області.

Умови отримання гранту на бізнес

У Мінренітеграції повідомляють, що кожен із вищевказаних областей може отримати на бізнес до 114 тисяч гривень. Гранти надаватимуть на такі напрями діяльності:

  • видавничо-поліграфічна справа;
  • будівельні та ремонтні роботи;
  • автосервіс;
  • прибирання та послуги із прання;
  • заклади швидкого харчування;
  • пошиття або ремонт одягу, взяття.

При цьому кошти дозволяється використати тільки на закупівлю матеріалів чи обладнання, а також на сплату послуг.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити форму за посиланням. Останній день прийому заявок — 21 серпня 2024 року.

Деталі умов грантової програми та перелік необхідних документів доступний за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні відкрита реєстрація на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у межах Консорціуму Реагування. Подавати заявки можуть деякі громадяни в чотирьох регіонах.

Також повідомлялося, що громадян запрошують подавати заявки на грошову допомогу у 3,6 тис. гривень на три місяці поспіль. Для цього потрібно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід.

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11:00 Допомога у 114 тис. грн — Мінренітеграції закликає українців подавати заявки

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