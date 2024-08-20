Грошова допомога — як отримати грант у 114 тис. грн на бізнес

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість деяким українцям отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.

Про це йдеться у повідомленні Мінренітеграції, що посилається на портал "Дія.Бізнес".

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Хто може взяти участь у грантовому конкурсі

Як зазначають у відомстві, грантовий конкурс оголосила швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation. Кошти надають на започаткування чи відновлення підприємницької діяльності. Отримати гроші можуть дві категорії населення:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які постраждали від війни.

Також конкурс проводять тільки у двох регіонах. Так, до участі запрошують підприємців, які провадять діяльність:

у Харківській;

у Дніпропетровській області.

Умови отримання гранту на бізнес

У Мінренітеграції повідомляють, що кожен із вищевказаних областей може отримати на бізнес до 114 тисяч гривень. Гранти надаватимуть на такі напрями діяльності:

видавничо-поліграфічна справа;

будівельні та ремонтні роботи;

автосервіс;

прибирання та послуги із прання;

заклади швидкого харчування;

пошиття або ремонт одягу, взяття.

При цьому кошти дозволяється використати тільки на закупівлю матеріалів чи обладнання, а також на сплату послуг.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити форму за посиланням. Останній день прийому заявок — 21 серпня 2024 року.

Деталі умов грантової програми та перелік необхідних документів доступний за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні відкрита реєстрація на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у межах Консорціуму Реагування. Подавати заявки можуть деякі громадяни в чотирьох регіонах.

Також повідомлялося, що громадян запрошують подавати заявки на грошову допомогу у 3,6 тис. гривень на три місяці поспіль. Для цього потрібно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід.