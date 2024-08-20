Грошова допомога — як отримати грант у 114 тис. грн на бізнес

Допомога у 114 тис. грн — Мінренітеграції закликає українців подавати заявки
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про можливість деяким українцям отримати безповоротну матеріальну допомогу у 114 тисяч гривень. Кошти нададуть в рамках грантового конкурсу.
Про це йдеться у повідомленні Мінренітеграції, що посилається на портал "Дія.Бізнес".
Хто може взяти участь у грантовому конкурсі
Як зазначають у відомстві, грантовий конкурс оголосила швейцарська організація Helvetas Swiss Intercooperation. Кошти надають на започаткування чи відновлення підприємницької діяльності. Отримати гроші можуть дві категорії населення:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- громадяни, які постраждали від війни.
Також конкурс проводять тільки у двох регіонах. Так, до участі запрошують підприємців, які провадять діяльність:
- у Харківській;
- у Дніпропетровській області.
Умови отримання гранту на бізнес
У Мінренітеграції повідомляють, що кожен із вищевказаних областей може отримати на бізнес до 114 тисяч гривень. Гранти надаватимуть на такі напрями діяльності:
- видавничо-поліграфічна справа;
- будівельні та ремонтні роботи;
- автосервіс;
- прибирання та послуги із прання;
- заклади швидкого харчування;
- пошиття або ремонт одягу, взяття.
При цьому кошти дозволяється використати тільки на закупівлю матеріалів чи обладнання, а також на сплату послуг.
Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно заповнити форму за посиланням. Останній день прийому заявок — 21 серпня 2024 року.
Деталі умов грантової програми та перелік необхідних документів доступний за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні відкрита реєстрація на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у межах Консорціуму Реагування. Подавати заявки можуть деякі громадяни в чотирьох регіонах.
Також повідомлялося, що громадян запрошують подавати заявки на грошову допомогу у 3,6 тис. гривень на три місяці поспіль. Для цього потрібно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід.
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