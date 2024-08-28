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Украинцы могут получить 8 тыс. грн компенсации — условия программы

28 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от государства в 8 тыс. гривен — за что можно получить компенсации
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы получили по программе "Работа без барьеров" от государства уже 174 млн. гривен с начала 2024 года. Ежемесячная компенсация составляет 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Условия программы "Работа без барьеров"

В ведомстве отмечают, что речь идет о правительственной программе, в рамках которой украинские предприниматели предоставляют работу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Вышеуказанную сумму выплатили за трудоустройство 9,3 тысячи ВПО.

В общей сложности деньги от государства получили семь тысяч работодателей.

Соответствующая программа предоставления денежной компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев является составной частью флагманского проекта Минэкономики "Работа без барьеров".

"Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повысить уровень занятости среди населения", — говорится в сообщении.

Как работодателям получить средства

Размер компенсации, которую выплачивают работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тыс. гривен.

Средства выплачивают:

  • в течение трех месяцев — за трудоустройство ВПЛ;
  • на протяжении шести месяцев — за предоставление работы людям с инвалидностью из числа переселенцев.

Чтобы присоединиться к программе и получить средства, работодатели должны заключить трудовые договоры (в том числе, по совместительству), гиг-контракты с внутренне перемещенными лицами.

После чего необходимо подать заявление на получение компенсации через портал госуслуг "Дія" или в бумажной форме в любом Центре занятости, предоставив необходимый пакет документов.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года будет доступна финансовая помощь от инициативы ЕС, которая помогает предпринимателям в пяти странах Восточного партнерства EU4Business. В рамках программы поддержки можно получить грант до 5 тысяч евро.

Также мы писали, что есть возможность некоторым украинцам получить безвозвратную материальную помощь в 114 тысяч гривен. Средства будут предоставлены в рамках грантового конкурса.

Минэкономики работа финансовая помощь деньги переселенцы материальная помощь ВПЛ

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