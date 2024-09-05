Денежная помощь на детей — кто из украинцев может получить 41 тыс. грн в 2024 году

Украинцы могут получить 41 тыс. грн на детей в 2024 году — детали программы
Украинцы, решившие усыновить ребенка, имеют право на государственную помощь. В 2024 году размер выплат не изменился и составляет несколько десятков тысяч гривен.
Об этом сообщает портал "Юридического советчика для ВПЛ".
Кто может получить соцпомощь при усыновлении
На фоне полномасштабной войны, начатой Россией, в стране продолжает расти количество сирот. Граждане, которые решат усыновить ребенка, будут иметь право обратиться в госорганы за выплатами.
Социальная помощь при усыновлении может предоставляться лицам, которые:
- являются гражданами Украины;
- постоянно проживают в Украине;
- усыновили ребенка из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки.
По словам юристов, если усыновителями являются супруги, то право на получение помощи при усыновлении ребенка имеет один из них.
Сумма соцпомощи в 2024 году
В 2024 году сумма соцпомощи при усыновлении ребенка равна выплате как при рождении ребенка. Речь идет о 41,28 тыс. гривен, из них:
- 10,32 тыс. гривен выплачивается единовременно;
- по 860 гривен в течение 36 месяцев.
В то же время, в случае усыновления двух и более детей денежную помощь оказывают на каждого ребенка. Выплаты при усыновлении ребенка назначают независимо от получения других видов помощи.
При этом важно обратиться за назначением помощи не позднее, чем в течение года со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.
Для этого нужно подать заявление как лично, так и путем почтовой/электронной отправки, в частности, в орган соцзащиты населения.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре 2024 года состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.
Также украинцам объяснили, какие два вида социальной помощи можно получать одновременно. Как правило, гражданам назначают одну из выплат.
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