Денежная помощь на детей — кто из украинцев может получить 41 тыс. грн в 2024 году

Родители с ребенком. Фото: unicef.org

Украинцы, решившие усыновить ребенка, имеют право на государственную помощь. В 2024 году размер выплат не изменился и составляет несколько десятков тысяч гривен.

Об этом сообщает портал "Юридического советчика для ВПЛ".

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Кто может получить соцпомощь при усыновлении

На фоне полномасштабной войны, начатой Россией, в стране продолжает расти количество сирот. Граждане, которые решат усыновить ребенка, будут иметь право обратиться в госорганы за выплатами.

Социальная помощь при усыновлении может предоставляться лицам, которые:

являются гражданами Украины;

постоянно проживают в Украине;

усыновили ребенка из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки.

По словам юристов, если усыновителями являются супруги, то право на получение помощи при усыновлении ребенка имеет один из них.

Сумма соцпомощи в 2024 году

В 2024 году сумма соцпомощи при усыновлении ребенка равна выплате как при рождении ребенка. Речь идет о 41,28 тыс. гривен, из них:

10,32 тыс. гривен выплачивается единовременно;

по 860 гривен в течение 36 месяцев.

В то же время, в случае усыновления двух и более детей денежную помощь оказывают на каждого ребенка. Выплаты при усыновлении ребенка назначают независимо от получения других видов помощи.

При этом важно обратиться за назначением помощи не позднее, чем в течение года со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.

Для этого нужно подать заявление как лично, так и путем почтовой/электронной отправки, в частности, в орган соцзащиты населения.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

Также украинцам объяснили, какие два вида социальной помощи можно получать одновременно. Как правило, гражданам назначают одну из выплат.