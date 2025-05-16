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Українці можуть отримати 29 тис. грн у травні — подробиці

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Дата публікації: 16 травня 2025 11:13
Виплати у 29 тис. грн — хто і де має право на допомогу у травні
Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року деякі громадяни можуть подати заявки на участь у програмі підтримки від Українського Червоного Хреста та Всесвітньої продовольчої програми. В її рамках можна отримати натуральну та грошову допомогу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Червоного Хреста України.

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Хто і де зможе отримати грошову допомогу

Як зазначається, відповідна програма охопить сільські домогосподарства у Харківській області. Нині програму реалізовують у Савинській та Барвінківській громаді. Зокрема у Барвінківській громаді це м. Барвінкове та 5 старостинських округів: Подолівський, Іванівський, Новомиколаївський, Григорівський, Богодарівський. 

Допомогу отримають ті, хто належать до вразливих категорій людей:

  • особи з інвалідністю;
  • багатодітні родини;
  • самотні літні люди.

Вони зможуть отримати допомогу, що еквівалентна 29 тис. грн для ведення особистого господарства. А саме:

  • набір для тепличного господарства;
  • набір для малої механізації;
  • набір для садівництва.

Також можна взяти грошову допомогу на розвиток господарства, зокрема, на тваринництво та бджільництво.

 

допомога українцям
Оголошення. Джерело: Червоний Хрест України

Як взяти учать у програмі

Представники сільських домогосподарств у Харківській області, які бажають взяти участь у програмі, можуть звернутися за гарячими лініями для зворотного зв'язку:

  • Всесвітня Продовольча Програма: 0 800 600 122;
  • Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;
  • Харківська обласна організація Українського Червоного Хреста: 0 800 332 402;
  • Лінія добропорядності Українського Червоного Хреста: 0 800 357 100.

"Якщо ви отримували аналогічну допомогу впродовж останніх 6 місяців — перевірка на дублювання може обмежити участь", — додали організатори.

Раніше ми писали, що у трьох областях українці можуть зареєструватися у програмі з фінпідтримки. Кожному можна буде отримати до 5 тис. євро на ведення бізнесу.

Також повідомляли, що Норвезька рада у справах біженців почне приймати заявки на грошову допомогу у травні 2025 року. Гроші отримають тільки вразливі категорії людей.

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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