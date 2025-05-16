Виплати у 29 тис. грн — хто і де має право на допомогу у травні

Українці можуть отримати 29 тис. грн у травні — подробиці
У травні 2025 року деякі громадяни можуть подати заявки на участь у програмі підтримки від Українського Червоного Хреста та Всесвітньої продовольчої програми. В її рамках можна отримати натуральну та грошову допомогу.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Червоного Хреста України.
Хто і де зможе отримати грошову допомогу
Як зазначається, відповідна програма охопить сільські домогосподарства у Харківській області. Нині програму реалізовують у Савинській та Барвінківській громаді. Зокрема у Барвінківській громаді це м. Барвінкове та 5 старостинських округів: Подолівський, Іванівський, Новомиколаївський, Григорівський, Богодарівський.
Допомогу отримають ті, хто належать до вразливих категорій людей:
- особи з інвалідністю;
- багатодітні родини;
- самотні літні люди.
Вони зможуть отримати допомогу, що еквівалентна 29 тис. грн для ведення особистого господарства. А саме:
- набір для тепличного господарства;
- набір для малої механізації;
- набір для садівництва.
Також можна взяти грошову допомогу на розвиток господарства, зокрема, на тваринництво та бджільництво.
Як взяти учать у програмі
Представники сільських домогосподарств у Харківській області, які бажають взяти участь у програмі, можуть звернутися за гарячими лініями для зворотного зв'язку:
- Всесвітня Продовольча Програма: 0 800 600 122;
- Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;
- Харківська обласна організація Українського Червоного Хреста: 0 800 332 402;
- Лінія добропорядності Українського Червоного Хреста: 0 800 357 100.
"Якщо ви отримували аналогічну допомогу впродовж останніх 6 місяців — перевірка на дублювання може обмежити участь", — додали організатори.
Раніше ми писали, що у трьох областях українці можуть зареєструватися у програмі з фінпідтримки. Кожному можна буде отримати до 5 тис. євро на ведення бізнесу.
Також повідомляли, що Норвезька рада у справах біженців почне приймати заявки на грошову допомогу у травні 2025 року. Гроші отримають тільки вразливі категорії людей.
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