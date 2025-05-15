Виплати до 5 тис. євро — як українцям взяти участь у програмі допомоги

Людина тримає євровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 5 червня 2025 року у трьох українських регіонах громадяни мають можливість подати заявки на участь у програмі з фінансової підтримки. В її рамках можна буде отримати до 5 тис. євро на підприємницьку діяльність.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Рокада Івано-Франківськ".

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Детальніше про програму допомоги для українців

Як зазначається, програма, яку реалізують в Україні, спрямована на власників бізнесу та внутрішніх переселенців, охочих створити власну справу. Вона охопить Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області.

Проєкт стане в нагоді для таких категорій людей:

підприємцям, бізнес яких пошкоджено внаслідок бойових дій;

жінок, які займаються підприємництвом та були змушені релокувати бізнес.

До участі запрошують бізнеси, які займаються виробництвом крафтової продукції із таких матеріалів: дерева, глини, воску чи текстилю. Також зможуть взяти участь бізнеси з надання сервісних послуг: клінінг, догляд за будинками чи газонами, догляд за тваринами, фітнес, сфера краси, ІТ та ремонт техніки.

Як взяти участь у програмі з підтримки бізнесу та розмір допомоги

Всі, хто хочуть взяти участь у програмі з фінансової підтримки, мають заповнити спеціальну заявку.

"Встигніть заповнити і подати заявку до 5 червня 2025 року! Зверніть увагу! Інформація про успішну відправку заявки відображається лише тимчасовим інформаційним повідомленням вгорі форми. Повторно заповнювати заявку не потрібно", — повідомляють організатори.

Також можна додатково проконсультуватися щодо умов та заповнення грантової заявки за номером телефону: +38095 5929071.

Власники бізнесу та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати на обладнання для підприємства до 5 тис. євро.

Проєкт з надання фінансової підтримки реалізує представництво міжнародної благодійної організації Caritas Czech Republic за підтримки МЗС Чехії.

Раніше ми писали, що в Харківській області жителям доступна фіндопомога від БФ "Право на захист" та УВКБ ООН. В її рамках кошти зможуть отримати евакуйовані особи.

Також повідомлялося, що для українських жінок БФ "Вітри змін" стане доступна можливість зареєструватися у програмі з надання грошової допомоги від 18 років. У ній зможуть взяти участь внутрішні переселенці.