Выплаты в 29 тыс. грн — кто и где имеет право на помощь в мае

Украинцы могут получить 29 тыс. грн в мае — подробности
В мае 2025 года некоторые граждане могут подать заявки на участие в программе поддержки от Украинского Красного Креста и Всемирной продовольственной программы. В ее рамках можно получить натуральную и денежную помощь.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красного Креста Украины.
Кто и где сможет получить денежную помощь
Как отмечается, соответствующая программа охватит сельские домохозяйства в Харьковской области. Сейчас программу реализуют в Савинской и Барвенковской громаде. В частности в Барвенковской громаде это г. Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский, Ивановский, Новониколаевский, Григорьевский, Богодаровский.
Помощь получат те, кто относятся к уязвимым категориям людей:
- лица с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие пожилые люди.
Они смогут получить помощь, эквивалентную 29 тыс. грн, для ведения личного хозяйства. А именно:
- набор для тепличного хозяйства;
- набор для малой механизации;
- набор для садоводства.
Также можно взять денежную помощь на развитие хозяйства, в частности, на животноводство и пчеловодство.
Как принять участие в программе
Представители сельских домохозяйств в Харьковской области, желающие принять участие в программе, могут обратиться по горячим линиям для обратной связи:
- Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;
- Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
- Харьковская областная организация Украинского Красного Креста: 0 800 332 402;
- Линия добропорядочности Украинского Красного Креста: 0 800 357 100.
"Если вы получали аналогичную помощь в течение последних 6 месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что в трех областях украинцы могут зарегистрироваться в программе по финподдержке. Каждому можно будет получить до 5 тыс. евро на ведение бизнеса.
Также сообщали, что Норвежский совет по делам беженцев начнет принимать заявки на денежную помощь в мае 2025 года. Деньги получат только уязвимые категории людей.
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