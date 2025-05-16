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Украинцы могут получить 29 тыс. грн в мае — подробности

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Дата публикации 16 мая 2025 11:13
Выплаты в 29 тыс. грн — кто и где имеет право на помощь в мае
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года некоторые граждане могут подать заявки на участие в программе поддержки от Украинского Красного Креста и Всемирной продовольственной программы. В ее рамках можно получить натуральную и денежную помощь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красного Креста Украины.

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Кто и где сможет получить денежную помощь

Как отмечается, соответствующая программа охватит сельские домохозяйства в Харьковской области. Сейчас программу реализуют в Савинской и Барвенковской громаде. В частности в Барвенковской громаде это г. Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский, Ивановский, Новониколаевский, Григорьевский, Богодаровский.

Помощь получат те, кто относятся к уязвимым категориям людей:

  • лица с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • одинокие пожилые люди.

Они смогут получить помощь, эквивалентную 29 тыс. грн, для ведения личного хозяйства. А именно:

  • набор для тепличного хозяйства;
  • набор для малой механизации;
  • набор для садоводства.

Также можно взять денежную помощь на развитие хозяйства, в частности, на животноводство и пчеловодство.

 

допомога українцям
Объявления. Источник: Красный Крест Украины

Как принять участие в программе

Представители сельских домохозяйств в Харьковской области, желающие принять участие в программе, могут обратиться по горячим линиям для обратной связи:

  • Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;
  • Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
  • Харьковская областная организация Украинского Красного Креста: 0 800 332 402;
  • Линия добропорядочности Украинского Красного Креста: 0 800 357 100.

"Если вы получали аналогичную помощь в течение последних 6 месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что в трех областях украинцы могут зарегистрироваться в программе по финподдержке. Каждому можно будет получить до 5 тыс. евро на ведение бизнеса.

Также сообщали, что Норвежский совет по делам беженцев начнет принимать заявки на денежную помощь в мае 2025 года. Деньги получат только уязвимые категории людей.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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