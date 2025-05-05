Виплати для жінок — у трьох регіонах України доступна допомога

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні жінки-переселенки можуть отримати фінансову та психологічну допомогу від благодійного фонду "Вітри змін". Проєкт охопить низку громад трьох областей навесні 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фонду у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги

Як пояснили представники благодійного фонду "Вітри змін", до проєкту зі зміцнення своєї стійкості запрошують жінок віком від 18 років із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Нам важливо надати можливості для різноманітної підтримки, що допоможе жінкам-ВПО долати бар’єри та розвивати свої лідерські якості. Це сприятиме їхній активній участі у відновленні та розвитку громади", — повідомляють організатори.

Проєкт покликаний посилити голоси жінок на місцевому рівні та на рівні громад в таких областях:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська.

В рамках програми жінки зможуть отримати наступну підтримку:

фінансову та психологічну;

з ефективного захисту власних прав;

допомогу у пошуку роботи;

нові корисні знайомства;

основи навичок лідерства та адвокації.

Ілюстрація. Джерело: БФ "Вітри змін"

Як зареєструватися на грошову допомогу

Жінки-переселенки, які бажають отримати фінансову та психологічну допомогу від благодійного фонду "Вітри змін", повинні заповнити спеціальну онлайн-форму.

Проєкт реалізують за технічної підтримки ООН Жінки в Україні, а також за фінансової допомоги Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

"Кожна жінка та дівчина сильна, незалежна, впевнена, могутня та має бути почутою. Без виключень. Коли жінки можуть використовувати свої вміння та можливості, вони реінвестують їх у сім’ї, спільноту та країну, щоб зробити світ кращим — для всіх", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців приймає заявки на два види допомоги у травні 2025 року. Зокрема, фінансову підтримку можуть отримати жителі Дніпра та області.

Також ми повідомляли, що мешканці Харкова можуть отримати допомогу від чеської гуманітарної організації "People in need". Виплати передбачені тільки для вразливих категорій осіб.