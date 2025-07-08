Выплаты от швейцарской организации — кто может получить 132 тыс. грн помощи

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 19 июля 2025 года украинские граждане могут принять участие в грантовом конкурсе до 132,5 тыс. грн (3,15 тыс. долларов). Программа при финансовой поддержке швейцарской организации Helvetas Swiss Intercooperation доступна для жителей Харьковской и Днепропетровской областей.

Об этом говорится на портале Prostir.ua.

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Как отмечается, конкурс микрогрантов направлен для запуска, восстановления или расширения бизнеса.

"В рамках Программы экономической устойчивости (ERP) украинское подразделение Helvetas Ukraine швейцарской организации Helvetas Swiss Intercooperation объявляет конкурс на получение микрогрантов в Харьковской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе смогут такие категории граждан из вышеуказанных регионов:

физические лица-предприниматели;

лица, которые ведут коммерческую деятельность без регистрации в качестве ФЛП.

При этом организаторы особое внимание предоставят таким приоритетным группам граждан:

внутренне перемещенным лицам;

ветеранам;

людям с инвалидностью,

членам семей погибших военных;

одиноким родителям;

многодетным семьям.

Преимущество предоставят заявителям в таких сферах:

малое фермерство;

строительство;

ремонт;

автосервис;

HoReCa;

швейное дело;

розничная торговля;

услуги красоты;

изготовление изделий ручной работы.

Размеры грантов и как зарегистрироваться в программе

Максимальная сумма гранта конкурса по поддержке бизнеса составляет 132,5 тыс. грн.

Средства разрешено использовать на:

приобретение оборудования;

покупку расходных материалов (до 20% бюджета);

услуги по настройке/запуску бизнеса.

Граждане, желающие принять участие в программе по поддержке бизнеса, должны подать заявки до 19 июля 2025 года (включительно).

Для этого необходимо заполнить специальную форму.

"Пожалуйста, не откладывайте подачу заявки на последний день, поскольку из-за значительной технической нагрузки аппликационная форма может некорректно сохранить вашу заявку. Обращаем ваше внимание, что рассмотрение и оценка заявок возможны при наличии полного пакета документов", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что в одной из областей действует программа финпомощи от UNHCR Ukraine. Право на выплату в 10,8 тыс. грн получат только те, кто будет подпадать под определенные условия.

Также сообщалось, что у украинских граждан есть шанс получить денежную помощь до 12 тыс. долларов. Речь идет о действии программы "Делай свое с Horeca Masters".