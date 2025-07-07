Виплати від Швейцарії — кому з пенсіонерів та ВПО нададуть підтримку у липні

Допомога для вразливих груп — хто отримає виплати від Швейцарії
У Дніпрі деяким громадянам виплатять одноразову екстрену грошову допомогу. Програму реалізують за фінансової підтримки некомерційної організації зі Швейцарії.
Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Стефанія Дніпро".
Для кого доступна допомога за підтримки організації зі Швейцарії
Як зазначається, грошову допомогу від БФ "Стефанія Дніпро" спільно з БФ "Південь разом" можуть отримати виключно вразливі категорії громадян, оскільки фінансування обмежене.
Так, одноразову екстрену допомогу нададуть для людей, яким потрібні кошти на лікування або інші критичні потреби. Заявки візьмуть в обробку від таких категорій громадян:
- людей, які мають інвалідність;
- осіб, які перебувають на лікуванні чи терапії, є в наявності медичні довідки чи лікарняні виписки;
- самотніх людей пенсійного віку (від 70 років);
- дітей-сиріт;
- переселенців та місцевих жителів, які потрапили у складні життєві обставини.
Як податися на грошову допомогу
Організатори наголошують, що кількість місць доволі обмежена, тому не всі зможуть подати заявки та отримати допомогу. Будуть відібрані тільки деяких з них.
"Форма заявки не є гарантією допомоги. Усі анкети проходять ретельну перевірку... Якщо ви знаєте людей, які підпадають під критерії — допоможіть їм заповнити анкету!" — йдеться у повідомленні.
Також там пояснили, що навіть якщо людину запросять на зустріч з донорами, остаточне рішення буде ухвалювати особисто донор.
Донором виступає організація Human Front (Швейцарія), яку очолює музикант Бенц Марго. Він з самого початку війни підтримує українських громадян.
Раніше ми писали, що в одній з українських областей громадяни можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплати у 10,8 тис. грн доступні тільки тим, хто цього дійсно потребує.
Також ми повідомляли, що в Україні міжнародна організація Данії відкрила програму для підтримки малого та середнього бізнесу у Херсонській області. Сума допомоги може сягати 5 тис. доларів.
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