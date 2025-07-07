Виплати від Швейцарії — кому з пенсіонерів та ВПО нададуть підтримку у липні

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Дніпрі деяким громадянам виплатять одноразову екстрену грошову допомогу. Програму реалізують за фінансової підтримки некомерційної організації зі Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Стефанія Дніпро".

Реклама

Читайте також:

Для кого доступна допомога за підтримки організації зі Швейцарії

Як зазначається, грошову допомогу від БФ "Стефанія Дніпро" спільно з БФ "Південь разом" можуть отримати виключно вразливі категорії громадян, оскільки фінансування обмежене.

Так, одноразову екстрену допомогу нададуть для людей, яким потрібні кошти на лікування або інші критичні потреби. Заявки візьмуть в обробку від таких категорій громадян:

людей, які мають інвалідність;

осіб, які перебувають на лікуванні чи терапії, є в наявності медичні довідки чи лікарняні виписки;

самотніх людей пенсійного віку (від 70 років);

дітей-сиріт;

переселенців та місцевих жителів, які потрапили у складні життєві обставини.

Як податися на грошову допомогу

Організатори наголошують, що кількість місць доволі обмежена, тому не всі зможуть подати заявки та отримати допомогу. Будуть відібрані тільки деяких з них.

"Форма заявки не є гарантією допомоги. Усі анкети проходять ретельну перевірку... Якщо ви знаєте людей, які підпадають під критерії — допоможіть їм заповнити анкету!" — йдеться у повідомленні.

Також там пояснили, що навіть якщо людину запросять на зустріч з донорами, остаточне рішення буде ухвалювати особисто донор.

Оголошення. Джерело: БФ "Стефанія Дніпро"

Донором виступає організація Human Front (Швейцарія), яку очолює музикант Бенц Марго. Він з самого початку війни підтримує українських громадян.

Раніше ми писали, що в одній з українських областей громадяни можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплати у 10,8 тис. грн доступні тільки тим, хто цього дійсно потребує.

Також ми повідомляли, що в Україні міжнародна організація Данії відкрила програму для підтримки малого та середнього бізнесу у Херсонській області. Сума допомоги може сягати 5 тис. доларів.