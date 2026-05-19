Головна Фінанси Українці можуть отримати 12 300 грн від Карітас: як подати заявку

Українці можуть отримати 12 300 грн від Карітас: як подати заявку

Дата публікації: 19 травня 2026 13:00
Виплати від Карітас у 12 300 грн: хто отримає та які необхідні документи
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" приймає заявки на надання грошової допомоги в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області у травні 2026 року. Звернутися за підтримкою можуть українські родини, які прибули з небезпечних районів. 

Про те, кому саме і де доступна можливість оформлення допомоги, інформують Новини.LIVE.

Хто з українців отримає фінансову підтримку у травні

Йдеться про програму допомоги від представництва "Карітас-Спес України" у Павлограді Дніпропетровського регіону. Виплати доступні родинам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Організатори уточнили, що скористатися можливістю оформити фінансову підтримку можуть громадяни, які прибули до цього міста з небезпечних районів на тимчасовій основі протягом останніх 45 діб.

Правила програми передбачають надання кожному евакуйованому члену родини грошової допомоги у розмірі 12 300 грн (еквівалент в іноземній валюті — 277 доларів). Проте не зможуть подати запит на оформлення виплат ті, кому раніше інші організації чи фонди надали аналогічну фінансову допомогу.

Читайте також:

Відповідно, для отримання права на виплати у місті Павлоград заявникам потрібно відповідати кільком вимогам. А саме:

  1. Потрібно проживати у вищевказаному місті;
  2. Мати статус внутрішньо переміщеної особи (довідка видана протягом попередніх 45 днів);
  3. Відсутність фінансової підтримки від інших фондів.

Які потрібно мати документи для оформлення допомоги

Переселенці прифронтового міста у Дніпропетровській області можуть оформити фіндопомогу від представництва релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України", надавши такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця;
  • банківські реквізити (одні на родину);
  • документ з підтвердження виїзду з громади (білет/чек із заправки/довідка від старости/інший документ).

Отримати консультацію щодо подачі заявки можна, зателефонувавши за номером: 067-408-79-69.

Оголошення. Джерело: Карітас

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як оформити фінансову допомогу та які необхідні документи для мешканців Миколаєва, щоб записатися в чергу на грошову допомогу від УВКБ ООН. Згідно з правилами, постраждалі від війни залежно від життєвих обставин отримають від близько 11 000 до 12 000 грн.  

Також Новини.LIVE писали, що у травні люди з інвалідністю І-ІІІ груп отримають фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн. Виплата  розрахована на пів року. Така підтримка доступна тільки в одній з областей від Червоного Хреста. Фінансову допомогу можуть отримати родини на базові потреби. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
