Виплати від Карітас у 12 300 грн: хто отримає та які необхідні документи

Українці можуть отримати 12 300 грн від Карітас: як подати заявку
Релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" приймає заявки на надання грошової допомоги в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області у травні 2026 року. Звернутися за підтримкою можуть українські родини, які прибули з небезпечних районів.
Про те, кому саме і де доступна можливість оформлення допомоги, інформують Новини.LIVE.
Хто з українців отримає фінансову підтримку у травні
Йдеться про програму допомоги від представництва "Карітас-Спес України" у Павлограді Дніпропетровського регіону. Виплати доступні родинам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).
Організатори уточнили, що скористатися можливістю оформити фінансову підтримку можуть громадяни, які прибули до цього міста з небезпечних районів на тимчасовій основі протягом останніх 45 діб.
Правила програми передбачають надання кожному евакуйованому члену родини грошової допомоги у розмірі 12 300 грн (еквівалент в іноземній валюті — 277 доларів). Проте не зможуть подати запит на оформлення виплат ті, кому раніше інші організації чи фонди надали аналогічну фінансову допомогу.
Відповідно, для отримання права на виплати у місті Павлоград заявникам потрібно відповідати кільком вимогам. А саме:
- Потрібно проживати у вищевказаному місті;
- Мати статус внутрішньо переміщеної особи (довідка видана протягом попередніх 45 днів);
- Відсутність фінансової підтримки від інших фондів.
Які потрібно мати документи для оформлення допомоги
Переселенці прифронтового міста у Дніпропетровській області можуть оформити фіндопомогу від представництва релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України", надавши такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця;
- банківські реквізити (одні на родину);
- документ з підтвердження виїзду з громади (білет/чек із заправки/довідка від старости/інший документ).
Отримати консультацію щодо подачі заявки можна, зателефонувавши за номером: 067-408-79-69.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, як оформити фінансову допомогу та які необхідні документи для мешканців Миколаєва, щоб записатися в чергу на грошову допомогу від УВКБ ООН. Згідно з правилами, постраждалі від війни залежно від життєвих обставин отримають від близько 11 000 до 12 000 грн.
Також Новини.LIVE писали, що у травні люди з інвалідністю І-ІІІ груп отримають фінансову допомогу у розмірі 10 800 грн. Виплата розрахована на пів року. Така підтримка доступна тільки в одній з областей від Червоного Хреста. Фінансову допомогу можуть отримати родини на базові потреби.