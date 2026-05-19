Виплати від Карітас у 12 300 грн: хто отримає та які необхідні документи

Релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" приймає заявки на надання грошової допомоги в одному з прифронтових міст Дніпропетровської області у травні 2026 року. Звернутися за підтримкою можуть українські родини, які прибули з небезпечних районів.

Про те, кому саме і де доступна можливість оформлення допомоги, інформують Новини.LIVE.

Хто з українців отримає фінансову підтримку у травні

Йдеться про програму допомоги від представництва "Карітас-Спес України" у Павлограді Дніпропетровського регіону. Виплати доступні родинам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Організатори уточнили, що скористатися можливістю оформити фінансову підтримку можуть громадяни, які прибули до цього міста з небезпечних районів на тимчасовій основі протягом останніх 45 діб.

Правила програми передбачають надання кожному евакуйованому члену родини грошової допомоги у розмірі 12 300 грн (еквівалент в іноземній валюті — 277 доларів). Проте не зможуть подати запит на оформлення виплат ті, кому раніше інші організації чи фонди надали аналогічну фінансову допомогу.

Відповідно, для отримання права на виплати у місті Павлоград заявникам потрібно відповідати кільком вимогам. А саме:

Потрібно проживати у вищевказаному місті; Мати статус внутрішньо переміщеної особи (довідка видана протягом попередніх 45 днів); Відсутність фінансової підтримки від інших фондів.

Які потрібно мати документи для оформлення допомоги

Переселенці прифронтового міста у Дніпропетровській області можуть оформити фіндопомогу від представництва релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України", надавши такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця;

банківські реквізити (одні на родину);

документ з підтвердження виїзду з громади (білет/чек із заправки/довідка від старости/інший документ).

Отримати консультацію щодо подачі заявки можна, зателефонувавши за номером: 067-408-79-69.

Оголошення. Джерело: Карітас

