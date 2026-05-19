Выплаты от Каритас в 12 300 грн: кто получит и какие необходимые документы

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Религиозная миссия Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" принимает заявки на оказание денежной помощи в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области в мае 2026 года. Обратиться за поддержкой могут украинские семьи, которые прибыли из опасных районов.

О том, кому именно и где доступна возможность оформления помощи, информируют Новини.LIVE.

Кто из украинцев получит финансовую поддержку в мае

Речь идет о программе помощи от представительства "Каритас-Спес Украины" в Павлограде Днепропетровского региона. Выплаты доступны семьям, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Организаторы уточнили, что воспользоваться возможностью оформить финансовую поддержку могут граждане, которые прибыли в этот город из опасных районов на временной основе в течение последних 45 суток.

Правила программы предусматривают предоставление каждому эвакуированному члену семьи денежной помощи в размере 12 300 грн (эквивалент в иностранной валюте — 277 долларов). Однако не смогут подать запрос на оформление выплат те, кому ранее другие организации или фонды выплатили аналогичную финансовую помощь.

Читайте также:

Соответственно, для получения права на выплаты в городе Павлоград заявителям нужно соответствовать нескольким требованиям. А именно:

Нужно проживать в вышеуказанном городе; Иметь статус внутренне перемещенного лица (справка выдана в течение предыдущих 45 дней); Отсутствие финансовой поддержки от других фондов.

Какие нужно иметь документы для оформления помощи

Переселенцы прифронтового города в Днепропетровской области могут оформить финпомощь от представительства религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины", предоставив следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку переселенца;

банковские реквизиты (одни на семью);

документ по подтверждению выезда из громады (билет/чек с заправки/справка от старосты/другой документ).

Получить консультацию по подаче заявки можно, позвонив по телефону: 067-408-79-69.

Объявление. Источник: Каритас

Ранее Новини.LIVE сообщали, как оформить финансовую помощь и какие необходимые документы для жителей Николаева, чтобы записаться в очередь на денежную помощь от УВКБ ООН. Согласно правилам, пострадавшие от войны в зависимости от жизненных обстоятельств получат от около 11 000 до 12 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что в мае люди с инвалидностью I-III групп получат финансовую помощь в размере 10 800 грн. Выплата рассчитана на полгода. Такая поддержка доступна только в одной из областей от Красного Креста. Финансовую помощь могут получить семьи на базовые потребности.