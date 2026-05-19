Выплаты от Каритас в 12 300 грн: кто получит и какие необходимые документы

Украинцы могут получить 12 300 грн от Каритас: как подать заявку
Религиозная миссия Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины" принимает заявки на оказание денежной помощи в одном из прифронтовых городов Днепропетровской области в мае 2026 года. Обратиться за поддержкой могут украинские семьи, которые прибыли из опасных районов.
Кто из украинцев получит финансовую поддержку в мае
Речь идет о программе помощи от представительства "Каритас-Спес Украины" в Павлограде Днепропетровского региона. Выплаты доступны семьям, которые имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).
Организаторы уточнили, что воспользоваться возможностью оформить финансовую поддержку могут граждане, которые прибыли в этот город из опасных районов на временной основе в течение последних 45 суток.
Правила программы предусматривают предоставление каждому эвакуированному члену семьи денежной помощи в размере 12 300 грн (эквивалент в иностранной валюте — 277 долларов). Однако не смогут подать запрос на оформление выплат те, кому ранее другие организации или фонды выплатили аналогичную финансовую помощь.
Соответственно, для получения права на выплаты в городе Павлоград заявителям нужно соответствовать нескольким требованиям. А именно:
- Нужно проживать в вышеуказанном городе;
- Иметь статус внутренне перемещенного лица (справка выдана в течение предыдущих 45 дней);
- Отсутствие финансовой поддержки от других фондов.
Какие нужно иметь документы для оформления помощи
Переселенцы прифронтового города в Днепропетровской области могут оформить финпомощь от представительства религиозной миссии Римско-Католической Церкви "Каритас-Спес Украины", предоставив следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку переселенца;
- банковские реквизиты (одни на семью);
- документ по подтверждению выезда из громады (билет/чек с заправки/справка от старосты/другой документ).
Получить консультацию по подаче заявки можно, позвонив по телефону: 067-408-79-69.
