Виплати для людей з інвалідністю І-ІІІ груп: де можна оформити допомогу в 1 800 грн

Навесні 2026 року для людей з інвалідністю І-ІІІ груп та інших соціально вразливих груп, можна оформити грошову допомогу в 1 800 грн, розраховану на шість місяців. Виплати доступні в одному з українських регіонів від представництва Червоного Хреста.

Де можна отримати грошову допомогу в 1 800 грн

Оформити додаткову грошову підтримку можна у Путивльській громаді прифронтової Сумської області. Йдеться про участь у проєкті "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості", в рамках якого соціально незахищеним категоріям громадян надаватимуть виплати, розраховані на шість місяців. Його реалізують за підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів.

Проєкт покликаний надати фінансову підтримку родинам на базові потреби у продуктах, ліках, сплаті комунальних послуг, оплаті транспорту, одязі та взутті. Завдяки йому зменшиться фінансовий тиск на родини, що убезпечить від появи боргів та необхідності економії на найнеобхіднішому.

Звернутися за оформленням грошової допомоги можуть жителі кількох старостинських округів Путивльської громади:

Зінівського;

Бабинського;

Волокитинського;

В'язенського;

Заріччанського;

Руднєвського.

Пріоритетними будуть такі категорії громадян:

Домогосподарства з людьми з інвалідністю І-ІІІ груп; Родини з громадянами від 65 років; Внутрішні переселенці; Батьки, які виховують від двох дітей; Самотні батьки/опікуни, які мають малолітніх дітей; Малозабезпечені родини.

Розмір фінансової допомоги та як оформити

За умовами програми, грошову допомогу можна буде оформити через обласну організацію Товариства Червоного Хреста. На кожну особу в родині виплатять по 1 800 грн за місяць. Оскільки допомога розрахована на пів року, то кожен разово отримає по 10 800 грн.

Мешканцям Путивльської громади можна звернутися за консультацією щодо оформлення допомоги за таким номером телефону (пн–пт 10:00–15:00): +38 (095) 570-37-53.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 травня 2026 року у Києві UNHCR Ukraine прийматиме заявки на виплату грошової допомоги. Подати запити можуть внутрішні переселенці та біженці. ВПО нададуть залежно від життєвих ситуацій до 12 300 грн.

Також Новини.LIVE писали, що до кінця червня можна зареєструватися у програмі від Данської ради у справах біженців. Така можливість доступна у Харківській та Миколаївській областях. Передбачається надання допомоги для підприємців, які постраждали від війни, у розмірі до 5 000 доларів.