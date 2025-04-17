Виплати від World Food Programme — де реєструють на фіндопомогу у квітні

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Одесі громадяни можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги від гуманітарної організації "Всесвітня продовольча програма ООН" (World Food Programme, WFP). Кошти надають тим, хто постраждав від ракетного удару.

Про це йдеться у заяві пресслужби World Food Programme у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги від World Food Programme

Як зазначається, представники World Food Programme спільно з партнером ADRA Ukraine продовжують реєструвати жителів Київського району Одеси, чиї оселі зруйнував чи пошкодив російський ракетний удар в березні 2025 року.

Так, гуманітарна організація підтримує людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Кожен член родини, що постраждав від удару, отримає фіндопомогу у розмірі 10,8 тис. гривень.

Як отримати грошову допомогу

Як зазначається, реєстрацію проводить ADRA Ukraine у приміщенні Київської районної адміністрації.

З тими, хто вже був зареєстрований в Оперативному штабі Київського району, вийдуть на зв'язок представники ADRA, щоб уточнити деталі.

Всесвітня продовольча програма ООН надає грошову допомогу на основі деяких даних. Зокрема, громадяни мають надати таку інформацію про себе:

ім’я, прізвище;

ідентифікаційний код (номер картки платника податків/РНОКПП);

номер мобільного телефону.

"Увага: не передавайте особисті дані стороннім особам. Перевіряйте інформацію лише через офіційні канали ADRA, WFP або місцевої влади", — наголошують організатори.

Офіс організації. Джерело: World Food Programme

Раніше ми повідомляли, що в одному з населених пунктів Сумської області триває реєстрація на фіндопомогу у 10,8 тис. грн. Кошти надає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Також ми писали, що благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" надає по 1 тис. доларів для жінок. Організація надає підтримку тим, хто займається суспільно корисною роботою.