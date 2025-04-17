Выплаты от World Food Programme — где регистрируют на финпомощь в апреле

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Одессе граждане могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от гуманитарной организации "Всемирная продовольственная программа ООН" (World Food Programme, WFP). Средства предоставляют тем, кто пострадал от ракетного удара.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы World Food Programme в Facebook.

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Как отмечается, представители World Food Programme совместно с партнером ADRA Ukraine продолжают регистрировать жителей Киевского района Одессы, чьи дома разрушил или повредил российский ракетный удар в марте 2025 года.

Так, гуманитарная организация поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Каждый член семьи, пострадавший от удара, получит финпомощь в размере 10,8 тыс. гривен.

Как получить денежную помощь

Как отмечается, регистрацию проводит ADRA Ukraine в помещении Киевской районной администрации.

С теми, кто уже был зарегистрирован в Оперативном штабе Киевского района, выйдут на связь представители ADRA, чтобы уточнить детали.

Всемирная продовольственная программа ООН предоставляет денежную помощь на основе некоторых данных. В частности, граждане должны предоставить следующую информацию о себе:

имя, фамилия;

идентификационный код (номер карточки налогоплательщика/РНУКПН);

номер мобильного телефона.

"Внимание: не передавайте личные данные посторонним лицам. Проверяйте информацию только через официальные каналы ADRA, WFP или местной власти", — отмечают организаторы.

Офис организации. Источник: World Food Programme

Ранее мы сообщали, что в одном из населенных пунктов Сумской области продолжается регистрация на финпомощь в 10,8 тыс. грн. Средства предоставляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Также мы писали, что благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" предоставляет по 1 тыс. долларов для женщин. Организация оказывает поддержку тем, кто занимается общественно полезной работой.