Выплаты от World Food Programme — где регистрируют на финпомощь в апреле

Украинцы могут получить 10,8 тыс. грн от WFP — детали
В Одессе граждане могут зарегистрироваться на получение денежной помощи от гуманитарной организации "Всемирная продовольственная программа ООН" (World Food Programme, WFP). Средства предоставляют тем, кто пострадал от ракетного удара.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы World Food Programme в Facebook.
Подробнее о программе помощи от World Food Programme
Как отмечается, представители World Food Programme совместно с партнером ADRA Ukraine продолжают регистрировать жителей Киевского района Одессы, чьи дома разрушил или повредил российский ракетный удар в марте 2025 года.
Так, гуманитарная организация поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Каждый член семьи, пострадавший от удара, получит финпомощь в размере 10,8 тыс. гривен.
Как получить денежную помощь
Как отмечается, регистрацию проводит ADRA Ukraine в помещении Киевской районной администрации.
С теми, кто уже был зарегистрирован в Оперативном штабе Киевского района, выйдут на связь представители ADRA, чтобы уточнить детали.
Всемирная продовольственная программа ООН предоставляет денежную помощь на основе некоторых данных. В частности, граждане должны предоставить следующую информацию о себе:
- имя, фамилия;
- идентификационный код (номер карточки налогоплательщика/РНУКПН);
- номер мобильного телефона.
"Внимание: не передавайте личные данные посторонним лицам. Проверяйте информацию только через официальные каналы ADRA, WFP или местной власти", — отмечают организаторы.
Ранее мы сообщали, что в одном из населенных пунктов Сумской области продолжается регистрация на финпомощь в 10,8 тыс. грн. Средства предоставляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Также мы писали, что благотворительный фонд "Женские возможности в Украине" предоставляет по 1 тыс. долларов для женщин. Организация оказывает поддержку тем, кто занимается общественно полезной работой.
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