Виплати у квітні — кому призначають по 10,8 тис. грн від УВКБ ООН

Гривневі банкноти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні 2025 року в низці населених пунктів Сумської області громадяни можуть подати заявки на грошову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Зокрема, 17 квітня отримають кошти жителі однієї з територіальних громад.

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Хто отримає право на грошову допомогу від УВКБ ООН

Як зауважують організатори, Благодійний фонд "Право на захист", що співпрацює з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, приймає заявки на допомогу від мешканців Буринської громади Сумської області.

Гроші за програмою допомоги можуть отримати виключно вразливі категорії громадян, яких торкнулась війна, з числа переселенців та біженців. Допомога доступна:

внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

переселенцям, які повернулись з іншої області;

біженцям, які повернулися з-за кордону.

З-поміж вимог щодо ступеня вразливості, що дають право на виплати:

у родині є малолітні діти, люди похилого віку, при цьому є лише один з батьків (батько, матір, опікун);

сім'я має зі старших тільки осіб похилого віку, які займаються вихованням неповнолітніх дітей;

у родині є люди з особливими потребами (мають важкі хвороби/особи з інвалідністю).

У претендентів на допомогу має бути низьким фінансовий стан: дохід на одну особу менший за суму 5,4 тис. грн за місяць.

Сума виплати та як зареєструватися

Розмір виплати залишається незмінним. Він становить 3,6 тис. грн за один місяць, а передбачається фінансування на три місяці. Тобто можна розраховувати на 10,8 тис. грн кожному з членів родини.

Жителі м. Буринь можуть попередньо зареєструватися на допомогу лише по телефону.

"До уваги мешканців Буринської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Буринь на 17 квітня 2025 (четвер), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38. Телефон працює за графіком офісу: пн-пт — 9:00-16:00", — йдеться у повідомленні.

Громадяни зможуть уточнити свій номер в черзі також за вищевказаним номером телефону.

Раніше ми писали, що у квітні 2025 року українки можуть взяти участь у конкурсі з підтримки бізнесу. П'ятеро учасниць отримають по 50 тис. грн на власну справу.

Також ми повідомляли, що БФ "Конвіктус Україна" за підтримки Британії надає грошову допомогу українцям. Виплати доступні тільки вразливим категоріям громадян.