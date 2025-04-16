Виплати для жінок — хто отримає гранти в 1 тис. доларів у 2025 році

Людина тримає долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році деякі українки можуть отримати гранти в 1 тисячу доларів від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". До участі запрошують представниць жіночих організацій та бізнесвумен.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

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Умови надання гранту в 1 тис. доларів для жінок

Як зазначається, організація прагне надати підтримку жінкам, які займаються роботою, що приносить користь суспільству через громадські чи благодійні організації або власний бізнес. У зв'язку з цим надає кошти на покриття витрат на дорогу для участі таких громадянок у міжнародних заходах.

Взяти участь у конкурсі можуть жіночі громадські/благодійні організації з усіх українських областей, які мають офіційну реєстрацію. Вони мають бути спрямовані на захист прав жінок чи просування гендерної рівності, зміцнення розвитку жіночого підприємництва. Йдеться про недержавні та неполітичні організації. Водночас, представниці чи активістки не можуть бути учасниками та членами органів управління таких структур.

Одна організація може зареєструватися на грант на кожну з активісток лише один раз, проте не більше двох. Заявку для кожної з них потрібно заповнити окремо.

Також долучитися до програми можуть фізичні особи-підприємиці. Вони можуть вирушати на участь у виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, виводити на зовнішні ринки власні товари.

Напрямки бізнесу, на які не дадуть кошти:

займаються beauty-індустрією;

творчі проєкти (танцювальні, розважальні та музичні);

заходи, що пов’язані з тваринами (зокрема, зоовиставки);

похоронний бізнес.

Нададуть перевагу таким організаціям та бізнесу:

які позитивно впливають на розвиток феміністичного руху або гендерній рівності в країні;

лікарям, які просувають інноваційні підходи в країні;

соціально відповідальний бізнес;

активісти, журналісти, які посилюють імідж країни на закордонній політичній, науковій, економічній арені;

викладачі, власники мовних шкіл.

Як взяти участь у конкурсі та інші деталі

Для того, щоб зареєструватися на конкурс з надання грантів для бізнеследі і представниць жіночих організацій, потрібно заповнити спеціальну анкету.

Зазначається, що в рамках гранту будуть покриті податки, якщо громадянка не є штатною працівницею організації, від якої подано заявку.

Розмір фінансової допомоги на одну заявку становить 1 тис. доларів з урахуванням податків. На ухвалення рішення фондом відводиться до 14 днів.

"Кінцевий термін подання пропозицій: не пізніше ніж за три тижні до запланованої поїздки. У разі, якщо заявка буде підтримана, але грантова угода до поїздки не буде підписана, вона може бути підписана після поїздки, із перерахуванням коштів організації-грантеру в межах затвердженого бюджету", — додали в організації.

Раніше ми розповідали, що в одній з тергромад Сумської області можна подати заявки на фіндопомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Виплата становить 10,8 тис. грн.

Також ми повідомляли, що благодійники "Конвіктус Україна" реалізовують проєкт підтримки вразливих категорій громадян у Київській області. Кошти можуть отримати ті, хто постраждав внаслідок війни.