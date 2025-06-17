Выплаты от Британии — кто сможет получить 10,8 тыс. грн в июне

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация "Ответственные граждане" и международная некоммерческая организация "Mercy Corps" принимают заявки на денежную помощь в июне 2025 года. Программу реализуют при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Об этом говорится в сообщении ОО "Ответственные граждане".

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Речь идет о денежной помощи в рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине".

Выплаты смогут получить жители Криворожской и Лиманской (кроме самого города Лиман) тергромад Донецкой области. При этом нужно соответствовать хотя бы одному из критериев:

проживание на территориях в районах на расстоянии до 15 км или 16-30 км от фронта;

перемещение (в течение последних 30 дней) с территорий, где продолжаются боевые действия, оккупированных районов;

покинули жилье из-за повреждения/полной непригодности к жизни из-за военных действий;

есть статус перемещенных лиц от 31 до 180 дней, если выехали из районов до 30 км от фронта или оккупированных территорий;

размер совокупного дохода на одного человека в семье не превышает 6318 грн в месяц.

В приоритете будут следующие формы уязвимостей:

многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей);

одинокие родители с несовершеннолетними детьми;

пожилые люди (от 60 лет);

беременные женщины/кормящие матери;

лица с тяжелыми хроническими болезнями;

безработные в предпенсионном возрасте (от 50 до 59 лет);

те, кто живет в коллективных центрах/поврежденном жилье;

одинокие пенсионеры без взрослых членов семьи.

Каков размер и как оформить помощь

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн в месяц для каждого лица в домохозяйстве, однако выплата поступит одним платежом в размере 10,8 тыс. грн на человека сразу за три месяца.

Для того, что зарегистрироваться на денежную помощь, нужно заполнить специальную анкету.

Также надо собрать следующие документы для всех членов семьи, подтверждение адреса проживания, данные о доходе и банковские реквизиты.

Ранее мы писали, что граждане могут оформить выплаты по программе помощи от УВКБ ООН. Заявки в июне 2025 года принимают от жителей Запорожья.

Также сообщалось, что во Львове и области женщинам доступны гранты до 150 тыс. грн. Средства предоставит благотворительный фонд "Женские возможности в Украине".