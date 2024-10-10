Грошова допомога на дітей — хто має право на виплати до 11,2 тис. грн

Маленька дівчинка. Фото: ukrayina.pl

У 2024 році держава надає фінансову підтримку для родин опікунів та піклувальників. В рамках урядової програми можна оформити виплати до 11,2 тис. гривень.

Про це йдеться на порталі Міністерства соцiальної політики України.

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Детальніше про допомогу на дітей у 2024 році

Відповідна виплата адресована опікуну, однак гроші є власністю дитини. Їх можна накопичувати на дитячому рахунку, доки сама матиме змогу ними розпоряджатися.

Також гроші можна використати одразу на поточні потреби. Опікун мусить кожні три місяці подавати звіт про витрачені суми.

Розмір виплат на дітей, над якими встановлено опіку, становить у 2024 році:

діти до шести років — 6,407 тис. гривень (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);

діти до шести років з інвалідністю — 8,97 тис. гривень (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);

діти від шести до 18 років — 7,99 тис. гривень (2,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від шести до 18 років — 11,186 тис. гривень (3,5 прожиткового мінімуму для дітей цього віку).

Які потрібні документи та як отримати допомогу

Для того, щоб оформити виплати, опікун чи піклувальник повинен подати заяву в орган соцзахисту населення за адресою проживання.

Необхідно додати такі документи:

копію рішення органу опіки та піклування/суду про встановлення опіки чи піклування;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію адреси проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідку про розміри пенсії, аліментів, стипендії, держдопомоги, що отримує на дитину опікун або піклувальник;

медичний висновок про дитину віком до 18 років, якщо є інвалідність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Також ми писали, що у Миколаївській області триває реєстрація на фінансову допомогу у 6,6 тис. гривень. Програма від управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй орієнтована на вразливі категорії внутрішніх переселенців.