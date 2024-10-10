Денежная помощь на детей — кто имеет право на выплаты до 11,2 тыс. грн

Маленькая девочка. Фото: ukrayina.pl

В 2024 году государство оказывает финансовую поддержку семьям опекунов и попечителей. В рамках правительственной программы можно оформить выплаты до 11,2 тыс. гривен.

Об этом говорится на портале Министерства социальной политики Украины.

Читайте также:

Детальнее о помощи на детей в 2024 году

Соответствующая выплата адресована опекуну, однако деньги являются собственностью ребенка. Их можно накапливать на детском счете, пока сам сможет ими распоряжаться.

Также деньги можно использовать сразу на текущие нужды. Опекун должен каждые три месяца предоставлять отчет об израсходованных суммах.

Размер выплат на детей, над которыми установлена опека, составляет в 2024 году:

дети до шести лет — 6,407 тыс. гривен (2,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

дети до шести лет с инвалидностью — 8,97 тыс. гривен (3,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

дети от шести до 18 лет — 7,99 тыс. гривен (2,5 прожиточного минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от шести до 18 лет — 11,186 тыс. гривен (3,5 прожиточного минимума для детей этого возраста).

Какие нужны документы и как получить помощь

Для того, чтобы оформить выплату, опекун или попечитель должен подать заявление в орган соцзащиты населения по адресу проживания.

Необходимо добавить следующие документы:

копию решения органа опеки и попечительства/суда об установлении опеки или попечительства;

копию свидетельства рождения ребенка;

справку о регистрации адреса проживания опекуна (попечителя) и ребенка;

справку о размерах пенсии, алиментов, стипендии, госпомощи, которую получает на ребенка опекун или попечитель;

медицинское заключение о ребенке младше 18 лет, если есть инвалидность.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить социальные выплаты в размере до 6,4 тыс. грн в октябре 2024 года. Речь идет о финансовой помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком.

Также мы писали, что в Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.