Фіндопомога від Карітас: гранти надають в одному з регіонів

Гривневі купюри у руках людини. Фото: Новини.LIVE

Навесні 2026 року представництво міжнародного благодійного фонду "Карітас України" реалізовує програму підтримки сільського господарства, яким, зокрема, займаються внутрішньо переміщені особи (ВПО). У її рамках найбільш вразливі категорії громадян зможуть отримати фінансові гранти.

Кому і де доступні агрогранти від Карітас

Йдеться про втілення проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні", що передбачає надання безповоротної грошової допомоги на підтримку та розвиток домогосподарств.

Реалізовує його БО "Карітас Полтава" у низці громад Полтавської області.

"В межах проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" розпочинається реєстрація на агрогранти в Полтавській ТГ, Кобеляцькій, Лубенській громадах. Допомога спрямована на підтримку та розвиток домогосподарств для забезпечення харчових потреб власної родини", — йдеться у повідомленні.

До участі у грантовому проєкті запрошують внутрішніх переселенців та місцевих мешканців, у яких було пошкоджене майно у зв'язку з бойовими діями. Також необхідно відповідати таким вимогам:

бути зацікавленими у відновленні/розвитку сільського господарства;

користуватися землею площею від 0,05 га до 1 га (власність/оренда);

не планувати переїзд у найближчі шість місяців та мати вразливість.

Йдеться про такі критерії вразливості для потенціних учасників:

Багатодітні родини (від трьох дітей до 18 років); Особи з інвалідністю; Люди з важкими захворюваннями; Самотні батьки, опікуни неповнолітніх дітей/недієздатних людей; Вагітні жінки та родини з дітьми до трьох років; Особи похилого віку від 60 років; Безробітні віком від 50 років (без регулярних доходів).

Обмеження для участі у програмі та як подати заявку

Згідно з іншими умовами, навіть за наявності вразливості та відповідності умовам, громадяни не зможуть взяти участь у проєкті, якщо дохід перевищуватиме 8 422 грн на одну особу, а також, якщо отримували аналогічну допомогу від інших організацій за останні дев'ять місяців.

Уточнити деталі щодо програми можна за телефоном гарячої лінії у будні з 9.00 до 17.00: 050 346 46 93.

Також потрібно заповнити спеціальну форму для попередньої реєстрації.

Часті питання

Яка ще підтримка доступна від Карітас

Також навесні в трьох регіонах громадяни можуть отримати грантову допомогу за програмою "REMARKET". Вона передбачає надання українцям допомоги у сфері підприємництва. Взяти участь у ній можуть мікро- та малі підприємці з кількох міст: у Вінниці, Житомирі, Миколаєві. Учасники зможуть отримати до 237 тис. грн.

Необхідно лише пройти процедуру відбору, створити бізнес-план. Найуспішніші проєкти отримають фінансову підтримку.

Нова допомога від Карітас у березні

Також реалізують проєкт "Грошова допомога та стійкість для України. Фаза 4", в рамках якого жителям Харкова будуть доступні кілька видів різноманітної допомоги. Зокрема, можна буде отримати психологічну підтримку, а також грошову допомогу. Звернутися за допомогою можна у Центр надання адміністративних послуг у Харкові.