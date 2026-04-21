Виплати від Карітас: малозабезпеченим обіцяють фінпідтримку на пів року

Людина тримає гроші та гаманець в руках.

Навесні 2026 року представники міжнародного благодійного фонду "Карітас України" реалізовують програму підтримки громадян з низькими доходами, яким потрібно орендувати житло через переміщення з небезпечних районів. За виконання певних умов можна буде оформити фінансову допомогу на шість місяців.

Хто може отримати допомогу від Карітас

21 квітня заявки зможуть подати внутрішньо переміщені особи (ВПО) у Полтаві та області. У рамках програми кошти отримають виключно вразливі категорії громадян з відповідним статусом.

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" продовжує реєстрацію на надання фінансової допомоги на оренду житла терміном на 6 місяців у Полтаві та Полтавській області", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до програми можуть недавно переміщені ВПО, які переїхали до приймаючої громади менш ніж 30 днів тому. Важливо підпадати бодай під одну з наступних категорій вразливості:

Особи з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями;

Самотні особи старшого віку (55+) або домогосподарства, які складаються з одного/двох літніх людей без підтримки рідних;

Одинокі матері чи батьки, а також опікуни дітей до 18 років;

Багатодітні родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

Вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років.

Серед обмежень:

домогосподарства не отримували аналогічної фіндопомоги від інших організацій/фондів;

розмір середнього місячного доходу на одну особу — у рамках 8 422 грн.

Як зареєструватися та список документів

Громадяни, які бажають взяти участь у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" від "Карітас Полтава", мають зібрати такий пакет документів:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (менш ніж 30 днів);

банківський рахунок ІBAN;

документи з підтвердженняс критерію вразливості;

довідка ОК-5 або ОК-7.

Заявники можуть прибути 21 квітня для оформлення грошової допомоги за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 28.

