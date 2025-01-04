Дострокові пенсії в Україні — кому та на яких умовах призначають у 2025 році

Українські гроші в конверті. Фото: УНІАН

Вийти на пенсію у 2025 році можуть українці, які досягли 60, 63 або 65 років. Втім, деякі категорії громадян мають право на дострокове отримання пенсійних виплат. Це стосується, наприклад, матерів осіб з інвалідністю з дитинства, які виховували їх до шестирічного віку.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Зазначається, що виплати призначають жінкам, яким вже виповнилося 50 років. Важлива умова для отримання виплат — треба мати страховий стаж не менше 15 років.

"Звертатись із заявою про призначення пенсії можна за місяць до досягнення зазначеного віку. Заява з необхідними документами подається до сервісного центру ПФУ або через вебпортал електронних послуг Фонду", — розповіли у держструктурі.

Що ще варто знати

У березні 2025 року український уряд планує провести індексацію пенсійних виплат, тож виплати деяких пенсіонерів мають зрости приблизно на 11%. Очікується, що індексація торкнеться тільки "базової пенсії", без доплат та надбавок. Буде діяти мінімальна та максимальна сума підвищення: 100 та 1,5 тис. грн відповідно.

Не планують проводити індексацію виплат для тих пенсіонерів, які отримують гроші впродовж останніх кількох років, оскільки рівень виплат для них є актуальним.

Раніше ми розповідали, що в Україні зміняться правила доплат до "чорнобильських" пенсій. Так, додаткові гроші платитимуть тільки непрацюючим пенсіонерам, але за однієї умови.

Також ми писали, що у 2025 році максимальна пенсія не зміниться. Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму буде незмінним.