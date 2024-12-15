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Максимальна пенсія у 2025 році — чи варто очікувати зростання

15 грудня 2024 14:53
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Максимальна пенсія у 2025 році не зростатиме
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнецов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україна цьогоріч максимальна пенсія зросла. З 1 січня 2024 року цей показник сягнув 23 610 гривень. Проте чи відбудеться подібне зростання наступного року?

На це питання відповідає 24 економіка.

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Максимальна пенсія у 2025 році

У 2025 році максимальна пенсія не зростатиме у зв'язку з тим, що прожитковий мінімум у наступному році залишатиметься незмінним. Про це повідомляється у Бюджетній декларацію на 2025-2027 роки.

Варто звернути увагу, що згідно з Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" розмір максимальної пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

У максимальну пенсію "включаються" усі надбавки та доплати. Проте, в це значення не входить надбавка осібам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Відповідно до чинного законодавства, максимальну пенсію в Україні можуть отримувати:

  • науковці;
  • державні службовці;
  • народні депутати;
  • працівники місцевого самоврядування.

Можливо, останні рішення уряду щодо даного питання свідчать, що розмір максимальної пенсії не буде змінюватись до 2028 року. Тобто це значення у 2025 році складатиме 23 610 гривень.

Раніше ми повідомляли, що в Україні спостерігаються значні відмінності у розмірі пенсій громадян. На обсяг виплат впливає кілька факторів, зокрема заробітна плата.

Нагадуємо, що українське законодавство гарантує надання пенсійних виплат громадянам відповідно до вимог. Проте передбачені випадки, коли виплату пенсій можуть законно припинити.

Україна економіка фінанси пенсія 2025 рік

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