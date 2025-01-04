Досрочные пенсии в Украине — кому и на каких условиях назначают в 2025 году

Украинские деньги в конверте. Фото: УНИАН

Выйти на пенсию в 2025 году могут украинцы, достигшие 60, 63 или 65 лет. Впрочем, некоторые категории граждан имеют право на досрочное получение пенсионных выплат. Это касается, например, матерей, которые воспитывают детей до 6 лет.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Отмечается, что выплаты назначаются женщинам, которым уже исполнилось 50 лет. Важное условие для получения выплат — нужно иметь страховой стаж не менее 15 лет.

"Обращаться с заявлением о назначении пенсии можно за месяц до достижения указанного возраста. Заявление с необходимыми документами подается в сервисный центр ПФУ или через вебпортал электронных услуг Фонда", — рассказали в госструктуре.

Что еще стоит знать

В марте 2025 года украинское правительство планирует провести индексацию пенсионных выплат, поэтому выплаты некоторых пенсионеров должны вырасти примерно на 11%. Ожидается, что индексация коснется только "базовой пенсии", без доплат и надбавок. Будет действовать минимальная и максимальная сумма повышения: 100 и 1,5 тыс. грн соответственно.

Не планируют проводить индексацию выплат тем пенсионерам, которые получают деньги на протяжении последних нескольких лет, поскольку уровень выплат для них актуален.

Ранее мы рассказывали, что в Украине изменятся правила доплат к "чернобыльским" пенсиям. Так, дополнительные деньги будут платить только неработающим пенсионерам, но при одном условии.

Также мы писали, что в 2025 году максимальная пенсия не изменится. Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума будет неизменным.