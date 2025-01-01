Пенсії в Україні — хто отримає додаткову підтримку у 2025 році

Здійснення підрахунків на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році передбачене надання додаткової грошової допомоги для деяких соціально вразливих категорій населення. Кошти виплатять пенсіонерам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

Це передбачено законом про Державний бюджет на 2025 рік.

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Як зазначається, з наступного року пенсіонери, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримають доплату, але по-новому. Допомогу нададуть виключно непрацюючим пенсіонерам, які проживали постійно у зонах:

безумовного/обов'язкового відселення;

гарантованого добровільного відселення.

Для того, щоб отримати доплату, потрібно, щоб такі особи проживали або працювали у цих зонах у період між 26 квітня 1986 року та 1 січня 1993 року. Тобто доплату до пенсії не отримають ті особи, які залишили Чорнобильську зону у вказаний період або змінили місце проживання.

Надбавку виплачуватимуть тільки під час дії воєнного стану в країні. Суму фінансування відповідної допомоги заклали до держбюджету на 2025 рік.

Перевірка "чорнобильських" пенсій

Варто зауважити, що після ухвалення бюджету-2025 голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа заявила, що уряд прагнутиме вирішити проблему надвеликих пенсій для привілейованих пенсіонерів, які відсудили в судах. Через це, у тому числі, заборгованість за перерахованими в судах пенсіях становить 73 млрд грн. Йдеться про перевірку "нових" пенсіонерів-чорнобильців.

"Чорнобильську пенсію", тобто, доплату непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, будуть виплачувати лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження до 1993 року, повідомила вона.

Таким чином, у Пенсійному фонді будуть перевіряти всю необхідну інформацію для нарахування таких доплат завдяки Єдиному державному демографічному реєстру та іншим офіційним базам даних.

Нагадаємо, в Україні невеликій кількості громадян нараховують вищі пенсії у 23 тис. гривень щомісяця. Такий розмір пенсій передбачений для чотирьох категорій громадян.

Також ми писали, що пенсію у зв'язку з втратою годувальника нараховують батькам або комусь з подружжя у разі досягнення пенсійного віку чи інвалідності. Також можуть виплатити іншим родичам.