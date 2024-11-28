Пенсія померлих батьків — скільки та кому виплачують у 2024 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Українським законодавством передбачено кілька видів пенсійних виплат. Інколи ці виплати отримує не сама людина, а її родичі. Наприклад пенсію по втраті годувальника можуть отримати діти померлих батьків.

Про те, хто може оформити пенсію по втраті годувальника та який розмір цих виплат у 2024 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Який розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Розмір допомоги у зв'язку з втратою годувальника залежить від пенсії за віком, яку мала б отримувати померла людина:

50% від пенсії — на одного непрацездатного члена сім'ї;

100% від пенсії — на двох і більше непрацездатних членів родини, яка розділяється між ними в рівних долях.

Хто має право на виплати у 2024 році

Пенсію по втраті годувальника отримують батьки або інший з подружжя, якщо вони досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Також, незалежно від віку і працездатності, виплати можуть оформити родичі, які здійснюють доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років, а саме:

інший з подружжя;

один з батьків;

брат або сестра;

дідусь чи бабуся.

Також пенсію по втраті годувальника можуть отримати діти померлої людини. Це стосується:

неповнолітніх дітей;

дітей-сиріт — до 23 років;

повнолітніх дітей, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

дітей, що здобувають освіту — до завершення навчання, але за умови, що їм не виповнилось 23 роки.

Усиновлені діти, пасинок або падчерка (якщо вони не отримували аліментів від батьків) теж мають право на пенсії по втраті годувальника. Дітям-сиротам виплату призначають виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні чітко прописані вимоги для виходу на пенсію. Однак деякі громадяни продовжують працювати навіть після того, як виконали передбачені законом умови.

Також ми розповідали, деякі пенсіонери можуть залишитись без виплат. Нарахування грошей припиняється, якщо людина забула попередити ПФУ про певні зміни в її житті.