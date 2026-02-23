Виплати від Норвегії — хто з українців має право та список необхідних документів

Гроші та жінка з чоловіком за комп'ютером. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародна гуманітарна організація "Норвезька рада у справах біженців (NRC)" приймає заявки на надання грошової допомоги від постраждалих від війни громадян. Необхідно належати до вразливих категорій та підготувати спеціальний пакет документів.

Про те, хто може взяти участь у програмі, інформують Новини.LIVE.

Хто має право на отримання допомоги від Норвегії

Українці наприкінці зими отримали можливість подати заявки на виплати від Норвезької ради у справах біженців. Міжнародну фіндопомогу можуть оформити громадяни, яких торкнулася війна. Підтримка передбачена лише для тих домогосподарств, хто дійсно потребує допомоги.

У зв'язку з обмеженим фінансуванням організатори ретельніше вибиратимуть претендентів на виплату грошової допомоги. Серед пріоритетних категорій громадян будуть ті, хто мешкає у районах, постраждалих від війни, або виїхали з небезпечних місць. Кошти нададуть:

Домогосподарствам, які не виїздили з територій, де тривають бойові дії; Родинам, які були змушені залишити оселі в небезпечних регіонах; Громадянам, які повернулися у власні домівки на деокуповані території.

Як зазначають в організації, подати повторно заявки на виплати зможуть родини, які не мали допомоги за останні шість місяців.

Як зареєструватися у програмі фіндопомоги

Українцям з вразливих груп доступна можливість подати запит на виплати до 25 лютого поточного року (до 12:00).

У Норвезькій раді у справах біженців просять заповнювати форму на порталі, правильно вказуючи персональні дані та додаючи якісні фотографії документів/скриншоти з "Дії".

Головною вимогою до заявників, які хочуть отримати допомогу, є проживання на території України. Також необхідно мати такий пакет документів:

паспорт громадянина України або ID-картка;

довідка ВПО;

свідоцтва про народження дітей;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер банківського рахунку у форматі IBAN;

документи які підтверджують вразливість домогосподарства.

"Ми гарантуємо конфіденційність інформації та запевняємо, що вона не передається третім особам, включаючи юридичних, фізичних осіб чи державні органи. Уся інформація надійно зашифрована, зберігається лише протягом визначеного періоду та після завершення терміну зберігання безповоротно видаляється", — йдеться у повідомленні.

Інша допомога для вразливих громадян

Також громадяни взимку можуть отримати допомогу за проєктом "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)".

Він поширюється на кілька областей. Зокрема, у лютому зареєструватися на виплати зможуть жителі Апостолівської громади Криворізького району Дніпропетровської області.

Сума допомоги становить 3,6 тис. грн для кожної людини в родині на місяць. Фінансування покриє тримісячний період, по 10,8 тис. грн в "одні руки".

