Главная Финансы Украинцы имеют три дня — как получить помощь от Норвегии

Украинцы имеют три дня — как получить помощь от Норвегии

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 11:00
Выплаты от Норвегии — кто из украинцев имеет право и список необходимых документов
Деньги и женщина с мужчиной за компьютером. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Международная гуманитарная организация "Норвежский совет по делам беженцев (NRC)" принимает заявки на предоставление денежной помощи от пострадавших от войны граждан. Необходимо принадлежать к уязвимым категориям и подготовить специальный пакет документов.

О том, кто может принять участие в программе, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто имеет право на получение помощи от Норвегии

Украинцы в конце зимы получили возможность подать заявки на выплаты от Норвежского совета по делам беженцев. Международную финпомощь могут оформить граждане, которых коснулась война. Поддержка предусмотрена только для тех домохозяйств, кто действительно нуждается в помощи.

В связи с ограниченным финансированием организаторы будут более тщательно выбирать претендентов на выплату денежной помощи. Среди приоритетных категорий граждан будут те, кто живет в районах, пострадавших от войны, или выехали из опасных мест. Средства предоставят:

  1. Домохозяйствам, которые не выезжали с территорий, где продолжаются боевые действия;
  2. Семьям, которые были вынуждены покинуть дома в опасных регионах;
  3. Гражданам, которые вернулись в собственные дома на деоккупированные территории.

Как отмечают в организации, подать повторно заявки на выплаты смогут семьи, которые не имели помощи за последние шесть месяцев.

Как зарегистрироваться в программе финпомощи

Украинцам из уязвимых групп доступна возможность подать запрос на выплаты до 25 февраля текущего года (до 12:00).

В Норвежском совете по делам беженцев просят заполнять форму на портале, правильно указывая персональные данные и добавляя качественные фотографии документов/скриншоты из "Дії".

Главным требованием к заявителям, которые хотят получить помощь, является проживание на территории Украины. Также необходимо иметь такой пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины или ID-карта;
  • справка ВПЛ;
  • свидетельства о рождении детей;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • номер банковского счета в формате IBAN;
  • документы подтверждающие уязвимость домохозяйства.

"Мы гарантируем конфиденциальность информации и уверяем, что она не передается третьим лицам, включая юридических, физических лиц или государственные органы. Вся информация надежно зашифрована, хранится только в течение определенного периода и после завершения срока хранения безвозвратно удаляется", — говорится в сообщении.

Другая помощь для уязвимых граждан

Также граждане зимой могут получить помощь по проекту "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)".

Он распространяется на несколько областей. В частности, в феврале зарегистрироваться на выплаты смогут жители Апостоловской громады Криворожского района Днепропетровской области.

Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн для каждого человека в семье в месяц. Финансирование покроет трехмесячный период, по 10,8 тыс. грн в "одни руки".

Ранее мы писали, что UNHCR предоставит финпомощь для жителей в Сумской области. Деньги получат уязвимые категории граждан, в частности, те, кому более 55 лет.

Еще сообщалось, что в феврале украинцы получат возможность зарегистрироваться в проекте, предусматривающем оказание помощи для сельского хозяйства. По условиям, предоставят гранты в сумме от 780 долларов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
