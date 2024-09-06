Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы должны приготовиться — обнародованы осенние цены на ЖКУ arrow

Украинцы должны приготовиться — обнародованы осенние цены на ЖКУ

6 сентября 2024 08:28
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на коммунальные услуги осенью 2024 года — сколько придется платить украинцам
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы осенью 2024 года, несмотря на запрет на повышение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, получат более высокие суммы в платежках. При этом части из них придется больше платить за электроэнергию, а некоторым — за воду.

О том, где и почему увеличится стоимость услуг, рассказывает издание "Новини.LIVE".

Читайте также:

Стоимость электроэнергии осенью

Несмотря на то, что летом правительство зафиксировало новый тариф на электрическую энергию для населения на целый год (до мая 2025 года), повысив с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч, некоторые украинцы заплатят существенно больше осенью.

Это произойдет при продолжении отключения электроснабжения. Речь идет о гражданах, которые перешли на зарядные системы типа "экофлоу". По словам экспертов по энергетике, стоимость такого электричества будет достигать 14-15 грн/кВт-ч. В то же время, энергоресурс от генераторов будет еще дороже — около 20 грн.

По словам специалистов, кроме расходов на генераторы, их владельцы должны будут дополнительно тратить деньги на топливо к нему. В случае технических проблем ремонт такого оборудования ударит по кошелькам.

Цены на голубое топливо

Что касается стоимости природного газа, то осенью она останется неизменной. В частности, для клиентов ГК "Нафтогаз Украина", обслуживающей 98% бытового сектора, тариф будет составлять 7,96 грн/куб. м.

Такая цена зафиксирована как минимум до мая 2025 года. Также во время военного положения действует мораторий на повышение его стоимости. Однако в дальнейшем, по оценке Национального банка, стоимость голубого топлива может начать повышаться.

Остальные поставщики предложат осенью такие цены на природный газ: от 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Цены на водоснабжение

Осенью цены на водоснабжение и водоотвод в больших городах останутся на прежнем уровне. Однако, поскольку власти небольших городов имеют право действовать по своему усмотрению, без согласования тарифов с регулятором, многие из них пересматривают цены на воду.

В частности, в ряде городов Киевской области граждане получат более высокие суммы к оплате, ведь местные власти решили обновить тарифы на воду. Так, в Белогородской территориальной громаде стоимость централизованного водоснабжения обойдется на 15% дороже, а водоотвод — на 47%.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года. В то же время есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом уменьшив конечные суммы в коммунальных платежах.

Также мы писали, что потребителям природного газа могут начисляться завышенные объемы потребления ресурса. Эксперты рассказали, в каких случаях такое возможно и как избежать переплаты.

тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия вода газ цены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:49 Группа уклонистов едва не взорвалась на минах при попытке побега в Беларусь

Срочная новость

08:42 В Киевской области зафиксировали вражеские дроны — сообщают о работе ПВО

08:41 Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине — среди пострадавших есть ребенок

08:39 Враг беспилотниками атаковал Львовскую область — обломки российского дрона вызвали пожар

08:32 Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за ключевыми энергообъектами Украины

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

08:31 Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

08:30 Получение повестки по почте в Украине — сколько времени для явки в ТЦК

08:28 Украинцы должны приготовиться — обнародованы осенние цены на ЖКУ

08:14 Более 1100 военных и 70 единиц техники — в Генштабе обнародовали обновленные потери врага

08:07 Трубин получил нового главного тренера

08:49 Группа уклонистов едва не взорвалась на минах при попытке побега в Беларусь

Срочная новость

08:42 В Киевской области зафиксировали вражеские дроны — сообщают о работе ПВО

08:41 Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине — среди пострадавших есть ребенок

08:39 Враг беспилотниками атаковал Львовскую область — обломки российского дрона вызвали пожар

08:32 Эксперты МАГАТЭ будут наблюдать за ключевыми энергообъектами Украины

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

08:31 Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции

08:30 Получение повестки по почте в Украине — сколько времени для явки в ТЦК

08:28 Украинцы должны приготовиться — обнародованы осенние цены на ЖКУ

08:14 Более 1100 военных и 70 единиц техники — в Генштабе обнародовали обновленные потери врага

08:07 Трубин получил нового главного тренера

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Text

12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования