Тарифы на коммунальные услуги осенью 2024 года — сколько придется платить украинцам

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы осенью 2024 года, несмотря на запрет на повышение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, получат более высокие суммы в платежках. При этом части из них придется больше платить за электроэнергию, а некоторым — за воду.

О том, где и почему увеличится стоимость услуг, рассказывает издание "Новини.LIVE".

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Стоимость электроэнергии осенью

Несмотря на то, что летом правительство зафиксировало новый тариф на электрическую энергию для населения на целый год (до мая 2025 года), повысив с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч, некоторые украинцы заплатят существенно больше осенью.

Это произойдет при продолжении отключения электроснабжения. Речь идет о гражданах, которые перешли на зарядные системы типа "экофлоу". По словам экспертов по энергетике, стоимость такого электричества будет достигать 14-15 грн/кВт-ч. В то же время, энергоресурс от генераторов будет еще дороже — около 20 грн.

По словам специалистов, кроме расходов на генераторы, их владельцы должны будут дополнительно тратить деньги на топливо к нему. В случае технических проблем ремонт такого оборудования ударит по кошелькам.

Цены на голубое топливо

Что касается стоимости природного газа, то осенью она останется неизменной. В частности, для клиентов ГК "Нафтогаз Украина", обслуживающей 98% бытового сектора, тариф будет составлять 7,96 грн/куб. м.

Такая цена зафиксирована как минимум до мая 2025 года. Также во время военного положения действует мораторий на повышение его стоимости. Однако в дальнейшем, по оценке Национального банка, стоимость голубого топлива может начать повышаться.

Остальные поставщики предложат осенью такие цены на природный газ: от 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Цены на водоснабжение

Осенью цены на водоснабжение и водоотвод в больших городах останутся на прежнем уровне. Однако, поскольку власти небольших городов имеют право действовать по своему усмотрению, без согласования тарифов с регулятором, многие из них пересматривают цены на воду.

В частности, в ряде городов Киевской области граждане получат более высокие суммы к оплате, ведь местные власти решили обновить тарифы на воду. Так, в Белогородской территориальной громаде стоимость централизованного водоснабжения обойдется на 15% дороже, а водоотвод — на 47%.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года. В то же время есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом уменьшив конечные суммы в коммунальных платежах.

Также мы писали, что потребителям природного газа могут начисляться завышенные объемы потребления ресурса. Эксперты рассказали, в каких случаях такое возможно и как избежать переплаты.