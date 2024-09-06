Тарифы на коммунальные услуги осенью 2024 года — сколько придется платить украинцам

Украинцы должны приготовиться — обнародованы осенние цены на ЖКУ
Украинцы осенью 2024 года, несмотря на запрет на повышение тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги, получат более высокие суммы в платежках. При этом части из них придется больше платить за электроэнергию, а некоторым — за воду.
О том, где и почему увеличится стоимость услуг, рассказывает издание "Новини.LIVE".
Стоимость электроэнергии осенью
Несмотря на то, что летом правительство зафиксировало новый тариф на электрическую энергию для населения на целый год (до мая 2025 года), повысив с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч, некоторые украинцы заплатят существенно больше осенью.
Это произойдет при продолжении отключения электроснабжения. Речь идет о гражданах, которые перешли на зарядные системы типа "экофлоу". По словам экспертов по энергетике, стоимость такого электричества будет достигать 14-15 грн/кВт-ч. В то же время, энергоресурс от генераторов будет еще дороже — около 20 грн.
По словам специалистов, кроме расходов на генераторы, их владельцы должны будут дополнительно тратить деньги на топливо к нему. В случае технических проблем ремонт такого оборудования ударит по кошелькам.
Цены на голубое топливо
Что касается стоимости природного газа, то осенью она останется неизменной. В частности, для клиентов ГК "Нафтогаз Украина", обслуживающей 98% бытового сектора, тариф будет составлять 7,96 грн/куб. м.
Такая цена зафиксирована как минимум до мая 2025 года. Также во время военного положения действует мораторий на повышение его стоимости. Однако в дальнейшем, по оценке Национального банка, стоимость голубого топлива может начать повышаться.
Остальные поставщики предложат осенью такие цены на природный газ: от 7,7 до 9,9 грн/куб. м.
Цены на водоснабжение
Осенью цены на водоснабжение и водоотвод в больших городах останутся на прежнем уровне. Однако, поскольку власти небольших городов имеют право действовать по своему усмотрению, без согласования тарифов с регулятором, многие из них пересматривают цены на воду.
В частности, в ряде городов Киевской области граждане получат более высокие суммы к оплате, ведь местные власти решили обновить тарифы на воду. Так, в Белогородской территориальной громаде стоимость централизованного водоснабжения обойдется на 15% дороже, а водоотвод — на 47%.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре будут платить повышенный тариф за электрическую энергию в 4,32 грн/кВт-ч, установленный в начале лета 2024 года. В то же время есть возможность воспользоваться льготами, субсидиями и особенностями тарифа, таким образом уменьшив конечные суммы в коммунальных платежах.
Также мы писали, что потребителям природного газа могут начисляться завышенные объемы потребления ресурса. Эксперты рассказали, в каких случаях такое возможно и как избежать переплаты.
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