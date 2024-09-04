Комунальні послуги — як платити менше за електроенергію у вересні 2024 року

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у вересні платитимуть підвищений тариф за електричну енергію у 4,32 грн/кВт-год, встановлений на початку літа 2024 року. Водночас, є можливість скористатися пільгами, субсидіями та особливостями тарифу, таким чином зменшивши кінцеві суми у комунальних платіжках.

Про це розповіли у компанії Yasno.

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Як платити менше за електроенергію

Як відомо, до 30 квітня 2025 року Кабінет міністрів встановив єдиний фіксований тариф на електроенергію для всіх жителів країни у 4,32 грн/кВт-год. Скільки б електроенергії не було спожито за місяць (50, 150 чи 250 кВт-год), суму розраховують тепер за такою ціною.

Тариф для квартир та будинків з електроопаленням

Водночас, громадяни можуть платити менше. Як зазначили, у компанії Yasno, є особливий тариф для квартир та будинків з електроопаленням на період з 1 жовтня до 30 квітня. Він передбачає такі цифри:

споживання до 2 тис. кВт-год/місяць — 2,64 грн/кВт-год;

більш ніж 2 тис. кВт-год/місяць — 4,32 грн/кВт-год.

У період з червня по кінець вересня для квартир та будинків з електроопаленням встановлено тариф 4,32 грн/кВт-год, тобто як і для решти споживачів.

Нічний тариф на світло

Також громадяни можуть заощадити, якщо встановити двозонний електролічильник. Завдяки такому приладу електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, обійдеться удвічі дешевше.

Такий "нічний" тариф доступний як для споживачів із електроопаленням, так і без такого.

Житлові субсидії та пільги

Окрім того, українці можуть оформити житлові субсидії та пільги.

Житлова субсидія є допомогою від держави тим родинам, доходи яких не дозволяють самостійно платити в повному обсязі за спожиті комунальні послуги. Допомога залежить виключно від майнового та матеріального стану сім'ї. Тобто ті, хто має низький дохід, може отримувати житлову субсидію.

Пільга є встановленою законодавством перевагою, що надають визначеним категоріям осіб. Наприклад, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисникам України, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, дітям війни, багатодітним сім’ям.

У разі наявності одночасного права на субсидію і на пільгу — буде надано один з видів допомоги.

Для того, щоб дізнатися, чи має родина право на допомогу від держави, потрібно звертатися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ), адже електропостачальники не займаються оформленням та наданням виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запускають пілотний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг, покликаний автоматизувати всі процеси, пов'язані з цією сферою. Зокрема, на ній громадянам буде доступний власний електронний кабінет.

Також ми писали, що в Українській асоціації відновлюваної енергетики пояснили, чому в Україні мають бути запроваджені ринкові тарифи на енергоносії. Без перегляду тарифного ціноутворення на електричну енергію, газ та водопостачання в інвесторів не буде стимулів для створення нових енергооб'єктів.