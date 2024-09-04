Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Платіжки за світло стануть менші — все про пільги, нічні тарифи та субсидії у вересні arrow

Платіжки за світло стануть менші — все про пільги, нічні тарифи та субсидії у вересні

4 вересня 2024 09:57
Ксенія Симонова - Редактор
Комунальні послуги — як платити менше за електроенергію у вересні 2024 року
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці у вересні платитимуть підвищений тариф за електричну енергію у 4,32 грн/кВт-год, встановлений на початку літа 2024 року. Водночас, є можливість скористатися пільгами, субсидіями та особливостями тарифу, таким чином зменшивши кінцеві суми у комунальних платіжках.

Про це розповіли у компанії Yasno.

Читайте також:

Як платити менше за електроенергію

Як відомо, до 30 квітня 2025 року Кабінет міністрів встановив єдиний фіксований тариф на електроенергію для всіх жителів країни у 4,32 грн/кВт-год. Скільки б електроенергії не було спожито за місяць (50, 150 чи 250 кВт-год), суму розраховують тепер за такою ціною.

Тариф для квартир та будинків з електроопаленням

Водночас, громадяни можуть платити менше. Як зазначили, у компанії Yasno, є особливий тариф для квартир та будинків з електроопаленням на період з 1 жовтня до 30 квітня. Він передбачає такі цифри:

  • споживання до 2 тис. кВт-год/місяць — 2,64 грн/кВт-год;
  • більш ніж 2 тис. кВт-год/місяць — 4,32 грн/кВт-год.

У період з червня по кінець вересня для квартир та будинків з електроопаленням встановлено тариф 4,32 грн/кВт-год, тобто як і для решти споживачів.

Нічний тариф на світло

Також громадяни можуть заощадити, якщо встановити двозонний електролічильник. Завдяки такому приладу електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, обійдеться удвічі дешевше.

Такий "нічний" тариф доступний як для споживачів із електроопаленням, так і без такого.

Житлові субсидії та пільги

Окрім того, українці можуть оформити житлові субсидії та пільги.

Житлова субсидія є допомогою від держави тим родинам, доходи яких не дозволяють самостійно платити в повному обсязі за спожиті комунальні послуги. Допомога залежить виключно від майнового та матеріального стану сім'ї. Тобто ті, хто має низький дохід, може отримувати житлову субсидію.

Пільга є встановленою законодавством перевагою, що надають визначеним категоріям осіб. Наприклад, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисникам України, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, дітям війни, багатодітним сім’ям.

У разі наявності одночасного права на субсидію і на пільгу — буде надано один з видів допомоги.

Для того, щоб дізнатися, чи має родина право на допомогу від держави, потрібно звертатися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ), адже електропостачальники не займаються оформленням та наданням виплат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запускають пілотний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг, покликаний автоматизувати всі процеси, пов'язані з цією сферою. Зокрема, на ній громадянам буде доступний власний електронний кабінет.

Також ми писали, що в Українській асоціації відновлюваної енергетики пояснили, чому в Україні мають бути запроваджені ринкові тарифи на енергоносії. Без перегляду тарифного ціноутворення на електричну енергію, газ та водопостачання в інвесторів не буде стимулів для створення нових енергооб'єктів.

тарифи комунальні послуги субсидії ЖКГ електроенергія пільги

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

00:30 Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД

00:08 Одна з країн ЄС запропонувала провести переговори України та Росії у себе

5 вересня 2024

23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

Термінова новина

23:44 У Києві повторно оголосили тривогу — ворог запустив балістичні ракети

23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

Термінова новина

23:20 У Чернігові пролунав вибух — загроза ракетного обстрілу

Термінова новина

23:09 У Київській та низці інших областей тривога через ракетну небезпеку

01:32 Солдат ЗСУ з Рівненщини втік з військової частини майже на півроку — як його покарав суд

01:30 Штраф за неоновлення даних — скільки часу відводить закон на сплату, що буде далі

00:48 Зеленський провів телефонну розмову з Макроном напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн"

00:30 Працевлаштування військовозобов'язаних — чи достатньо лише е-ВОД

00:08 Одна з країн ЄС запропонувала провести переговори України та Росії у себе

5 вересня 2024

23:52 Військова подала позов через відмову у звільненні — що вирішив суд

Термінова новина

23:44 У Києві повторно оголосили тривогу — ворог запустив балістичні ракети

23:35 ДПСУ затримали групу з дванадцяти ухилянтів біля кордону з Молдовою

Термінова новина

23:20 У Чернігові пролунав вибух — загроза ракетного обстрілу

Термінова новина

23:09 У Київській та низці інших областей тривога через ракетну небезпеку

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги