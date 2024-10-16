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Допомога від ЮНІСЕФ — українці у деяких регіонах отримають по 10,8 тис. грн

16 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — як українцям отримати гроші від ЮНІСЕФ
Гроші у руках. Фото: comments.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, реалізовує в Україні одразу два проєкти фінансової допомоги. Відомо, де і хто може отримати виплати у 10,8 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Зазначається, що два проєкти грошової допомоги спрямовані для підтримки українських сімей з дітьми, котрі постраждали від війни.

Їх реалізують спільно з Міністерством соціальної політики та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В рамках першої допомоги кошти можуть отримати сім’ї з дітьми, які живуть в таких областях, що найбільше постраждали від війни:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Донецька;
  • Дніпропетровськ (деякі населені пункти).  

Родини мають право на грошову допомогу для задоволення своїх найважливіших потреб. Сума виплати становить 10,8 тис. грн, а загальна кількість отримувачів обмежена лише п’ятьма особами. Тобто на одну людину на місяць можна отримати 3,6 тис. грн. Наприклад, якщо йдеться про матір з дитиною, то отримають 21,6 тис. грн.

За другою програмою від ЮНІСЕФ можна отримати допомогу на підготовку до зими. Кошти надають родинам, які живуть в населених пунктах поблизу лінії фронту — до 30 км. А саме такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Сумська;
  • Запорізька.

В рамках цієї програми українці отримають грошову допомогу у розмірі 21,8 тис. грн. Гроші можна витратити на забезпечення опалення.

Виплати будуть доступні тільки у жовтні 2024 року.

З'ясувати всі питання, що стосуються допомоги від ЮНІСЕФ, можна на гарячій лінії за номером 0 800 600 017.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Реєстрація стартує у Сумах.

Також ми писали, що в низці громад чотирьох областей українці зможуть отримати компенсації за теплопостачання від благодійного фонду "Посмішка ЮА". Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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