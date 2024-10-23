Помощь на зиму — украинским переселенцам окажут поддержку благотворители

Украинцы имеют право на зимнюю помощь от благотворительного фонда — условия
Некоторые граждане могут получить помощь от благотворительного фонда "Рокада". В частности, на поддержку могут рассчитывать внутренние переселенцы.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Помощь на подготовку к зиме
Соответствующую программу помощи внедряет Благотворительный фонд "Рокада" при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.
Присоединиться к инициативе могут как собственники жилья, так и внутренне перемещенные лица:
- купили жилье;
- арендуют жилье долгое время;
- проживают в доме в общине на безвозмездных началах.
"БФ "Рокада" предоставляет строительные материалы внутренне перемещенным лицам, проживающим в Киевской области и нуждающимся в ремонте жилья. Для получения помощи, просим Вас заполнить короткий опрос", — говорится в объявлении.
В рамках программы можно получить:
- шифер;
- доски;
- окна;
- дверь;
- гипсокартон;
- ОСБ-плиты;
- саморезы;
- металлочерепицу.
Приоритет будут придавать восстановлению окон, дверей и крыш.
Как подать заявку на помощь
Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить анкету.
Узнать детали можно по номеру горячей линии БФ "Рокада":
- (063) 299-83-24 с 09:00 до 18:00.
"Обращаем Ваше внимание, что мы приложим все усилия, чтобы связаться с Вами, но есть вероятность, что не Все, кто заполнит форму, получат обратную связь", — говорится в сообщении.
Программа по оказанию зимней помощи от благотворительного фонда продлится до конца 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, семьи со статусом многодетных имеют право на ряд льгот от государства. Также предполагается предоставление финансовой помощи в 2,1 тыс. грн за каждого ребенка.
Также мы писали, что Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!