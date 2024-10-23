Помощь на зиму — украинским переселенцам окажут поддержку благотворители

Украинские переселенцы. Фото: ukrayina.pl

Некоторые граждане могут получить помощь от благотворительного фонда "Рокада". В частности, на поддержку могут рассчитывать внутренние переселенцы.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Соответствующую программу помощи внедряет Благотворительный фонд "Рокада" при финансовой поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

Присоединиться к инициативе могут как собственники жилья, так и внутренне перемещенные лица:

купили жилье;

арендуют жилье долгое время;

проживают в доме в общине на безвозмездных началах.

"БФ "Рокада" предоставляет строительные материалы внутренне перемещенным лицам, проживающим в Киевской области и нуждающимся в ремонте жилья. Для получения помощи, просим Вас заполнить короткий опрос", — говорится в объявлении.

В рамках программы можно получить:

шифер;

доски;

окна;

дверь;

гипсокартон;

ОСБ-плиты;

саморезы;

металлочерепицу.

Приоритет будут придавать восстановлению окон, дверей и крыш.

Как подать заявку на помощь

Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить анкету.

Узнать детали можно по номеру горячей линии БФ "Рокада":

(063) 299-83-24 с 09:00 до 18:00.

"Обращаем Ваше внимание, что мы приложим все усилия, чтобы связаться с Вами, но есть вероятность, что не Все, кто заполнит форму, получат обратную связь", — говорится в сообщении.

Программа по оказанию зимней помощи от благотворительного фонда продлится до конца 2024 года.

Объявление. Источник: БФ "Рокада"

Что еще стоит знать

Напомним, семьи со статусом многодетных имеют право на ряд льгот от государства. Также предполагается предоставление финансовой помощи в 2,1 тыс. грн за каждого ребенка.

Также мы писали, что Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тысяч гривен.