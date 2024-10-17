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Українські родини мають право на допомогу у 2,1 тис. грн — умови

17 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога українським родинам — як отримати виплати у 2,1 тис. грн на дітей
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські родини зі статусом багатодітних мають право на низку пільг від держави. Також передбачається надання фінансової допомоги у 2,1 тис. грн за кожну дитину.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Хто має право на пільги за дітей

За українським законодавством, родинам, де є троє і більше неповнолітніх дітей, надається статус багатодітних. Враховують також:

  • всиновлених дітей;
  • дітей одного з подружжя від попереднього шлюбу, що проживають у новій сім’ї батька чи матері;
  • повнолітніх дітей віком до 23 років, які навчаються за денною формою та проживають спільно із батьками.

Такі сім'ї мають право на низку пільг та соціальних виплат в рамках ст. 13 закону "Про охорону дитинства".

Громадяни можуть отримати 50% знижку, якщо загальний дохід родини не перевищує встановленого законом рівня, на оплату:

  • квартири та опалення (21 кв.м сукупної площі на кожного члена родини та 10,5 кв.м на сім'ю);
  • інші житлово-комунальні послуги, зокрема вартість балонного побутового газу;
  • опалення рідке/тверде паливо у разі, якщо в будинку, де проживає багатодітна родина нема централізованого опалення;
  • стаціонарного телефону.

Додаткові пільги передбачені для матерів, які виховали дітей щонайменше до шестирічного віку у вигляді:

  • пенсії за особливі заслуги перед Україною — за щонайменше п’яти дітей (доплата до основної пенсії в розмірі 35-40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб);
  • додаткових 10 днів до щорічної оплачуваної відпустки за двох або більше дітей віком до 15 років;
  • звання "Мати-героїня" за усиновлення або народження та виховання до щонайменше восьми років п’ятьох та більше дітей.

Виплати у 2,1 тис. грн за кожну дитину

Також багатодітним сім'ям держава гарантує щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину до шестирічного віку. Цьогоріч розмір щомісячної допомоги становить 2,1 тис. грн.

Допомога виплачується після подання заяви в органи соцзахисту у будь-який час до досягнення дитиною шести років.

Проте таку допомогу включають до загального доходу родини для розрахунку і призначення житлових субсидій та визнання права на додаткові пільги для багатодітних родин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, реалізовує в Україні одразу два проєкти фінансової допомоги. Відомо, де і хто може отримати виплати у 10,8 тис. гривень.

Також ми писали, що деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Реєстрація стартує у Сумах.

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