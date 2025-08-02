Пенсії в Україні — як і хто може оформити недоотримані виплати у 2025 році

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році українським громадянам надано кілька варіантів для подання звернення про нарахування недоотриманих пенсій у разі смерті пенсіонера. Кошти мають бути виплачені членам його родини, які з ним мешкали.

Про механізм повернення коштів повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Правила повернення недоотриманих пенсій

У ПФУ зазначили, що в разі смерті громадян їхні рідні мають право на отримання невиплаченої пенсії. Для цього необхідно спеціально звернутися із заявою та необхідними документами упродовж шести місяців з дати смерті пенсіонера.

Право на нарахування виплат надається:

Членам родини, які мешкали разом з пенсіонером. Для цього потрібно подати підтвердження факту такого проживання (це може бути довідка про склад родини); Непрацездатним членам сім'ї, яких утримував померлий пенсіонер. Також потрібно мати підтвердження відповідного факту (зокрема, довідку про склад родини, свідоцтво про народження, судове рішення суду щодо факту утримання); Спадкоємцям за свідоцтвом про право на спадщину. Здійснюється, оскільки недоотримана пенсійна виплата має входити до складу спадщини.

Як подати звернення на нарахування виплат

Громадяни, які потрапили у таку ситуацію, можуть подавати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера такими способами:

звернувшись у будь-який сервісний центр ПФУ;

через портал е-послуг ПФУ, подавши заяву в електронному вигляді та авторизувавшись за допомогою цифрового підпису;

через уповноважену особу на основі довіреності, оформленої належним чином (зокрема, для громадян, які перебувають за кордоном).

Для нарахування недоотриманих виплат громадяни мають подати заяву та пакет документів. Рішення про надання коштів рідним буде ухвалене на основі поданих:

свідоцтва про смерть пенсіонера.

копії паспорта заявника;

документів про підтвердження родинних відносин із померлим пенсіонером (свідоцтво про шлюб/свідоцтво про народження/судове рішення);

документів з підтвердженням факту проживання спільно з померлим;

документів щодо підтвердження перебування на утриманні пенсіонера (для непрацездатних громадян);

свідоцтва про право на спадщину (подають спадкоємці);

реквізитів банківського рахунку, куди треба перерахувати кошти.

Щодо термінів звернення, то заяву необхідно подати упродовж шести місяців з дати смерті пенсіонера.

"Днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви через вебпортал — дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів", — додали в ПФУ.

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