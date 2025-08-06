Пенсії в Україні — хто має право на стаж у подвійному розмірі

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні деякі працівники певних професій можуть розраховувати на зарахування страхового стажу у подвійному розмірі. Тобто, за кожний відпрацьований рік на певних посадах зараховуватимуть два роки замість одного. Це дозволить вийти на пенсію раніше за інших.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на стаж у подвійному розмірі

Розрахунок стажу, необхідного для призначення пенсії, відбувається відповідно до ст. 24 закону №1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У подвійному розмірі до стажу може зараховуватися робота, що стосується періодів, коли людина працювала у складних, небезпечних чи навіть екстремальних умовах.

У таких випадках відбувається зарахування кожного відпрацьованого року як двох років у разі призначення майбутньої пенсії.

Є кілька видів робіт, де працівники можуть розраховувати на подвійний розмір стажу:

Підземні гірничі та інші роботи під землею:

Йдеться про шахти, рудники, метро, будівництво/обслуговування підземних комунікацій.

Праця в екстремальних умовах:

Працівники, які виконують завдання на Крайній Півночі, високогір'ї, районах з несприятливим кліматом.

Деякі види військової служби:

Може зараховуватися учасникам бойових дій, антитерористичних операцій або за виконання інших особливо небезпечних завдань.

Робота в медзакладах з високими ризиками:

Зокрема, робота в протитуберкульозних диспансерах та відділеннях, в психіатричних закладах за певних умов, зокрема до 1 січня 2004 року, робота в інфекційних закладах, де є високий ризик зараження.

Праця на водному транспорті:

Виконання тривалих рейсів, робота в специфічних умовах.

Праця на території надзвичайних ситуацій:

У разі ліквідації наслідків аварій, катастроф чи стихійних лих.

Окремі види робіт, пов'язані з шкідливими та особливо шкідливими умовами праці:

Виконання роботи з високим рівнем шуму, вібрацій, радіації чи токсичних речовин.

Як вийти на пенсію раніше за рахунок подвійного стажу

Якщо робота громадянина підпадає під один із перелічених видів, що дає право на подвійний стаж, то для реалізації права вийти на пенсію раніше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

У відділенні ПФУ потрібно надати документальне підтвердження відповідної діяльності. Це може бути:

трудова книжка із відповідними записами;

довідки від роботодавців;

витяги з нормативних актів у разі зміни умов роботи.

Раніше ми писали, коли від пенсіонерів можуть вимагати довідку про доходи. Зокрема, документ з підтвердженням сум пенсійних виплат потрібен у разі виїзду за кордон.

Також ми повідомляли, на які виплати можуть розраховувати громадяни, які мають 40-річний стаж. Зокрема, оформити пенсію можна буде з 60 років, а її розмір буде індивідуальним.