Соцдопомога для осіб від 65 років — хто має право та як оформити

Жінки похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадянам, які досягли 65-річчя та не мають права на пенсію через відсутність достатньої кількості страхового стажу, передбачена соціальна допомога. Розмір прив'язаний до показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на 2025 рік.

Про це йдеться у матеріалах порталу "Безоплатна правнича допомога".

Реклама

Читайте також:

Хто може розраховувати на соцдопомогу

Оскільки у 2025 році на один рік зросли вимоги до тривалості страхового стажу, необхідного для виходу на заслужений відпочинок за віком, не всі змогли скористатися таким правом. Для того, щоб оформити пенсію в 60 років, потрібно мати мінімум 32 роки стажу як для чоловіків, так і для жінок.

У 63 роки можна оформити пенсію, якщо обсяг стажу становить від 22 до 31 року. Пенсійні виплати призначають в 65 років за наявності страхового стажу від 15 до 21 років.

Хто не зміг скористатися такою можливістю через відсутність достатньої кількості стажу, може розраховувати за певних правил на державну соціальну допомогу або "соцпенсію". Таке право гарантують:

громадянам, які досягнули 65 років і не можуть оформити пенсію або встановлено групу інвалідності;

людям, які не одержують пенсію/соціальні виплати;

малозабезпеченим громадянам.

Вичерпний список вимог для отримання соцдопомоги міститься в урядовій постанові № 261 від 2 квітня 2005 року.

Допомогу призначають та виплачують за таких умов:

якщо в заявників є українське громадянство та проживають на постійній основі на території України;

якщо заявник є іноземцем та особою без громадянства, переселився в Україну для постійного проживання;

якщо йдеться про біженців та людей, які потребують додаткового захисту;

якщо заявник є громадянином Польщі та перебуває в Україні.

Які передбачені розміри допомоги

Розмір соцдопомоги залежить від показника прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб станом на 2025 рік. А саме:

для людей з інвалідністю I групи — 100% (2361 грн);

для людей з інвалідністю II групи — 80% (1888 грн );

для людей з інвалідністю III групи — 60% (1416 грн);

для священнослужителів — 50% (1180 грн );

для тих, кому виповнилося 65 років — 30% (708 грн).

Для того, щоб оформити таку допомогу, необхідно підготувати такий пакет документів та звернутися до ПФУ:

заява про призначення виплат;

паспорт громадянина;

трудова книжка;

картка платника податків;

декларація про доходи та майновий стан, де вказано склад сім'ї.

Допомогу виплатять:

для осіб, які досягнули 65 років, — довічно за умови дотримання правил;

для осіб, які мають інвалідність, — на час встановлення інвалідності.

Раніше ми писали, що українським громадянам, у яких робота пов'язана зі шкідливими умовами, надана можливість вийти на залужений відпочинок до 60-річчя. Для цього необхідно офіційно підтвердити стаж.

Також розповідали, що багатодітні матері мають право на надбавки до пенсій. Відомо, скільки необхідно мати дітей, щоб розмір доплати становив 37% від прожиткового мінімуму на 2025 рік.