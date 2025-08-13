Пенсии в 2025 году — кому гарантируют тройной страховой стаж

Мужчина и пожилая женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает право на начисление страхового стажа для назначения пенсии в тройном размере. Претендовать на особое исчисление стажа могут только несколько категорий граждан.

Требования по страховому стажу в 2025 году

По данным ПФУ, требования к страховому стажу для назначения пенсии ежегодно ужесточаются. Таким образом государство стремится, чтобы украинцы как можно дольше оставались активными и не спешили выходить на пенсию. В частности, за сверхстаж предусмотрено право на более высокие выплаты.

Согласно нормам законодательства, для каждого возраста установлена отдельная продолжительность стажа. В 2025 году требования усилились на один год:

Для выхода на пенсию в 60 лет — нужно иметь минимально 32 года стажа. Для получения пенсии в 63 года — необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа. Для права на пенсию в 65 лет — надо иметь минимально 15 лет стажа.

Кто имеет право на тройной стаж

По данным Пенсионного фонда, правом на повышенный страховой стаж для назначения пенсии наделены депортированные граждане, которые находились на спецпоселении. Так, периоды деятельности на спецпоселении засчитывают в стаж в тройном размере согласно закону от 15 февраля 2022 года №2040-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства".

Для того, чтобы соответствующее время работы засчиталось в тройном размере, имевшее место до января 2004 года, нужно иметь документы с такой информацией:

удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;

период проживания на спецпоселении;

период деятельности на спецпоселении.

Соответствующие удостоверения должны выдавать уполномоченные органы, в частности местная госадминистрация. Старт периода пребывания на спецпоселении определяется с момента депортации до снятия режима спецпоселений. Основным документом, который может подтвердить стаж, считается трудовая книжка. Если ее нет, то трудовой стаж устанавливают на основе других документов, выданных по месту работы или архивными учреждениями.

Также воспользоваться правом на тройной страховой стаж могут те, кто служит в зоне боевых действий. Соответствующий вопрос регулирует закон 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, участники боевых действий могут выйти на пенсию по возрасту досрочно при условии достижения:

мужчины — 55 лет при наличии стажа от 25 лет;

женщины — 50 лет при наличии стажа от 20 лет.

Для мобилизованных граждан и тех, кто служит по контракту, страховой стаж, в частности, за деятельность в зоне боевых действий, начисляется в соответствии со ст. 8 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Стаж для военнослужащих, которые служат в зоне боевых действий, засчитывается в соотношении 1:3 (один месяц считается за три).

Такой механизм действует, если срок службы в боевой зоне составляет не менее одного месяца, тогда как верхней границы по сроку нет.

Для того, чтобы оформить пенсию, УБД должны предоставить в Пенсионный фонд оригиналы документов:

паспорт;

идентификационный код;

трудовую книжку или документы о стаже;

удостоверение УБД;

справку об участии в боевых действиях на фронте.

