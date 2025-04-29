Виплати від DRC у 800 доларів — де з регіонів стартує надання допомоги

Українці мають право на 800 доларів від DRC — умови програми
У травні 2025 року Данська рада у справах біженців (DRC) проведе реєстрацію на програму підтримки домогосподарств. В її рамках можна буде отримати в одному з регіонів фінансову допомогу у 800 доларів.
Про це повідомляє пресцентр DRC у соцмережі Facebook.
Хто з українців зможе отримати допомогу від DRC
Як зазначається, фінансова допомога передбачена жителям селища Липова Долина Роменського району Сумської області. Вона покликана допомогти господарствам, де є худоба або птиця.
Так, за підтримки Данської ради у справах біженців реалізується програма, яка передбачає надання коштів за наявності:
- 3-10 голів корів;
- 5-15 голів свиней;
- 7-20 голів кіз;
- 7-50 голів овець;
- 30-100 голів кролів, нутрій;
- 100-350 голів птиці;
- 10-100 сімей бджіл;
- 2-20 голів страусів.
Також допомогу нададуть фермерам, які обробляють земельні ділянки площею від двох до п'яти гектарів незалежно від форми власності.
Розмір допомоги та які необхідні документи
Організатори зазначають, що реєстрація в програмі не гарантує отримання допомоги, адже право на отримання коштів буде визначати донор.
Серед необхідних документів для участі у програмі:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- витяг з реєстру тергромади;
- реквізити банківського рахунку;
- паспорти на велику рогату худобу;
- документи на право власності на землю;
- фото худоби та птиці.
Розмір допомоги за програмою підтримки домогосподарств становить 800 доларів.
Представники Данської ради у справах біженців планують провести реєстрацію на виплати 2 травня 2025 року. Адресу та час реєстрації повідомлять додатково з міркувань безпеки.
"Звертаємо Вашу увагу! Програма реалізується виключно для домогосподарств селища Липова Долина", — йдеться у повідомленні.
Деталі можна уточнити за номером телефону: (05452) 5-11-91.
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