Виплати від DRC у 800 доларів — де з регіонів стартує надання допомоги

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року Данська рада у справах біженців (DRC) проведе реєстрацію на програму підтримки домогосподарств. В її рамках можна буде отримати в одному з регіонів фінансову допомогу у 800 доларів.

Про це повідомляє пресцентр DRC у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, фінансова допомога передбачена жителям селища Липова Долина Роменського району Сумської області. Вона покликана допомогти господарствам, де є худоба або птиця.

Так, за підтримки Данської ради у справах біженців реалізується програма, яка передбачає надання коштів за наявності:

3-10 голів корів;

5-15 голів свиней;

7-20 голів кіз;

7-50 голів овець;

30-100 голів кролів, нутрій;

100-350 голів птиці;

10-100 сімей бджіл;

2-20 голів страусів.

Також допомогу нададуть фермерам, які обробляють земельні ділянки площею від двох до п'яти гектарів незалежно від форми власності.

Розмір допомоги та які необхідні документи

Організатори зазначають, що реєстрація в програмі не гарантує отримання допомоги, адже право на отримання коштів буде визначати донор.

Серед необхідних документів для участі у програмі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

витяг з реєстру тергромади;

реквізити банківського рахунку;

паспорти на велику рогату худобу;

документи на право власності на землю;

фото худоби та птиці.

Розмір допомоги за програмою підтримки домогосподарств становить 800 доларів.

Представники Данської ради у справах біженців планують провести реєстрацію на виплати 2 травня 2025 року. Адресу та час реєстрації повідомлять додатково з міркувань безпеки.

"Звертаємо Вашу увагу! Програма реалізується виключно для домогосподарств селища Липова Долина", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити за номером телефону: (05452) 5-11-91.

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